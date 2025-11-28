Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss und am letzten Handelstag im November wenig verändert erwartet. Es fehlten die Impulse, heisst es am Markt. Wegen des Feiertags Thanksgiving waren am Vortag die US-Börsen geschlossen und heute findet nur ein verkürzter Handel statt. Daher müssten die Europäer erneut weitgehend ohne US-Impulse zurechtkommen, heisst es weiter. Ob sich im Verlauf daher wieder ein leicht positiver Trend durchsetzt, werde sich zeigen.

- SMI vorbörslich: +0,07% auf 12'840,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Donnerstag): wegen Feiertag geschlossen - Nikkei 225 (Freitag): +0,17% auf 50'254 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Dottikon ES H1: Umsatz 196,1 Mio Fr. (VJ 157 Mio) EBIT 56,0 Mio Fr. (VJ 37,3 Mio) Reinergebnis 47,6 Mio Fr. (VJ 32,3 Mio) 2025/26: Nettoumsatz über dem Vorjahr erwartet Investitionen werden weiter hoch bleiben Einwegstrategie wird fortgesetzt vorbörsliche Indikation +3,6% - Asmallworld lädt zu aoGV - diverse Kapitalmssnahmen - Zahlreiche Abstimmungen zur BLKB-PUK im Baselbieter Landrat - DKSH: Partnerschaft mit Parhelia Biosciences in Australien/Neusseland ein - LUKB schlägt Bernadette Koch zur Wahl in den Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - CEO von Freiburger Milchkonzern Cremo tritt per sofort zurück - Axpo reduziert Kreditlinie von auf 5 Mrd von 7 Mrd EUR PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,043% - Medmix: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - Partners Group: The Capital Companies, Inc. meldet Anteil von <3% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von <3%; LLB Swiss Investment AG <3% - Valiant: Blackrock meldet Anteil von <3% PRESSE FREITAG - Stadler Rail will offenbar Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens einlegen (CH-Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Cicor: Capital Markets Day (16.30 - 18.30 Uhr), Zürich Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer November (9.00 Uhr) - Seco: BIP Q3 2025; detaillierte Schätzung (9.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2025 (Montag) Dienstleistungsumsätze September 2025 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November (Montag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise November 2025; vorläufig (8.45 Uhr) Erzeugerpreise Oktober 2025 (8.45 Uhr) BIP Q3 2025; 2. Veröffentlichung (8.45 Uhr) - DE: Verbraucherpreise November 2025; vorläufig (14.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9328 - USD/CHF: 0,8051 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 139,74% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,19% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,07% auf 12'831 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,23% auf 2'077 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,14% auf 17'640 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,18% auf 23'768 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,92% auf 8'099 Punkte

awp-robot/sw/