SMI 12'177 -0.1%  SPI 16'889 -0.1%  Dow 45'545 -0.2%  DAX 24'037 0.6%  Euro 0.9380 0.0%  EStoxx50 5'367 0.3%  Gold 3'484 0.2%  Bitcoin 88'468 1.3%  Dollar 0.8015 0.1%  Öl 68.5 0.6% 
Top News
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
Übernahmeangebot: Banca Monte dei Paschi di Siena legt mehr für Mediobanca auf den Tisch
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
Tesla-Aktie im Fokus: Xiaomi SU7 startet fulminant - Marktanteile in China vor Umwälzungen?
Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften
SPI 998750 / CH0009987501

16’889.15 Pkt
-18.66 Pkt
-0.11 %
17:40:00
02.09.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine leicht tiefere Eröffnung ab. Anleger müssen ohne Vorgaben von der Wall Street auskommen. Die US-Börsen blieben wegen eines Feiertags geschlossen. Klar im Fokus stehen Nestlé nach dem abrupten CEO-Austausch. Asonsten könnten Inflationszahlen aus dem Euroraum für August am Vormittag neue Impulse bringen. Am Nachmittag folgt mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus den USA ein wichtiger Indikator. 

- SMI vorbörslich: -0,37% auf 12'131,32 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): Feiertag (geschlossen)
- Nasdaq Comp (Montag): Feiertag (geschlossen)
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,15% auf 42'253 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé ersetzt CEO Freixe per sofort durch Philipp Navratil (Nespresso-Chef)
         Freixe muss wegen Affäre mit direkt unterstellter Mitarbeiterin gehen
          Diese Beziehung verstiess gegen die internen Unternehmensrichtlinien
         VRP: "Wir ändern unseren strategischen Kurs nicht"
          vorbörsliche Indikation -1,9%

- Partners Group H1: Geschäftsertrag 1168 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1135 Mio)
                     Management Fees 854 Mio Fr. (AWP-Konsens: 866 Mio)
                     Reingewinn 578 Mio Fr. (AWP-Konsens: 581 Mio)
                     Performance Fees 314 Mio Fr. (AWP-Konsens: 270 Mio)
                     EBITDA 733 Mio Fr. (AWP-Konsens: 721 Mio)
                 Performance Fees werden bereits 2025 25-40% ausmachen
                  2025: Weiterhin neue Kapitalzusagen von 22-27 Mrd USD erwartet
                  vorbörsliche Indikation +2,1%

- Givaudan schliesst Übernahme von brasilianischer Vollmens Fragrances ab

- Adval Tech H1: EBIT -2,2 Mio Fr. (VJ -1,7 Mio)
                 Reinergebnis -4,7 Mio Fr. (VJ -3,3 Mio)
                 Gesamtleistung 79,5 Mio Fr. (VJ 90,3 Mio)
             Stehen in Verhandlungen zur Akquisition von Grossprojekten
              Cyber-Angriff verursachte Kosten im hohen sechsstelligen Bereich
              2025: Verbesserung der Profitabilität im H2 erwartet

- Castle Private Equity H1: Reingewinn von 71'000 USD (VJ -6,7 Mio)

- DKSH erweitert Geschäftsfeld Körperpflege durch Übernahme von Aston Chemicals
      Aston Chemicals macht Nettoumsatz von rund 20 Mio Fr., 38 Mitarbeiter

- Dormakaba 2024/25: Umsatz 2870,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2885 Mio)
                     Org. Wachstum 4,1% (AWP-Konsens: 4,3%)
                     EBITDA adj. 445,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 445 Mio)
                     EBITDA-Marge adj. 15,5% (AWP-Konsens: 15,4%)
                     Reinergebnis 188,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169,8 Mio)
                     Dividende von 9,20 Fr. je Aktie (VJ 8,00 Fr.)
                     David Fuller zum Chief Innovation Officer ernannt 
                     Aktiensplit im Verhältnis 1:10 vorgeschlagen
             2025/26: Organisches Umsatzwachstum von 3-5% angestrebt
                      Adj. operative Cashflow-Marge von 11,5-12,5% erwartet
                      Adj. EBITDA-Marge über 16% (bisher: 16-18%)

- Swiss Marketplace Group SMG kündigt Börsengang an SIX an
    Zeitpunkt IPO hängt insbesondere von den Marktbedingungen ab
    Aktien für IPO kommen von Mobiliar und Ringier
    Free Float von mindestens 20% wird garantiert
   TX Group wird im Rahmen des geplanten SMG-Börsengangs keine Aktien veräussern

- Hypi Lenzburg: GL-Mitglied Manuela Spillmann verlässt Bank im November 2025

- LLB unterzeichnet Vermittlungsvereinbarung mit Rothschild für Middle East

- Montana Aerospace: Management-Verkauf über 61,1 Mio Fr. (2'645'000 Aktien)

- Romande Energie H1: Umsatz 386 Mio Fr. (AWP-Konsens: 417,2 Mio)
                      EBIT 22 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,0 Mio)
                      Reinergebnis 40 Mio Fr. (VJ 66,4 Mio)
                2025: Weiter adj. op. Gewinn im Rahmen des VJ erwartet
                      Zuversichtlich, trotz Unsicherheiten Ziele zu erreichen

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Raiffeisen-VRP Thomas Müller kündigt Rücktritt per nächste GV an
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz:
- 

  Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Comet: Swisscanto meldet Anteil von <3%
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,987%/3,607%
- Highlight Event: CSL meldet Anteil von 192,9%
- Montana Aerospace vermeldet Insiderverkauf von über 60 Millionen Franken

PRESSE DIENSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag:
- Partners Group: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr)
- Dormakaba: Webcast Ergebnis 2024/25 (9.00 Uhr)

  
  Mittwoch:
- Swiss Life: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)
- Fundamenta: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr)
- Helvetia: Ergebnis H1 (MK 9.00 Uhr)

  Donnerstag:
- Keine Termine vorgesehen

  WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025 (Donnerstag)
- Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025 (Donnerstag)

 
  Ausland:
- ZO: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) (11.00 Uhr)
- US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentl.) (15,45 Uhr)
      ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (16.00 Uhr)
      Bauinvestitionen 7/25 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025

- SMI bis 19.09. mit 21 Titeln
- SLI bis 19.09. mit 31 Titeln

  Übernahmeangebote: 
- Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025)
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- SMG Swiss Marketplace Group (bald erwartet)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9379
- USD/CHF: 0,8016
- Swiss Bond Index: -10 BP auf 138,59% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,33% (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): -0,09% auf 12'177 Punkte
- SLI (Montag): -0,10% auf 2'004 Punkte
- SPI (Montag): -0,11% auf 16'889 Punkte
- Dax (Montag): +0,57% auf 24'037 Punkte
- CAC 40 (Montag): -0,70% auf 7'708 Punkte

awp-robot/sw/uh

