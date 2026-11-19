FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DAX STABILISIERT - Der Dax behält am Donnerstag nach seinem Kursrutsch die 26.000-Punkte-Marke zumindest im Blick. Nachdem er seine Korrektur vom Rekordhoch auf fast fünf Prozent ausgeweitet hat, steuert der Leitindex nun auf einen etwas höheren Auftakt zu. Die knapp unter 25.700 Punkten verlaufende 100-Tage-Linie hält damit erst einmal. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,3 Prozent im Plus bei 25.813 Punkten. Vor der Erstnotiz von Anthropic ging es am Donnerstag auch mit der Indikation für den US-Leitindex Nasdaq 100 nach oben. Der KI-Firma gelingt mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang, der als wichtiger Meilenstein für die gesamte KI-Industrie gilt. Angesichts einer hohen Nachfrage trennt sich Anthropic von mehr Papieren als geplant. Der Ausgabepreis liegt mit 83 Dollar zudem über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Ausserdem richten die Anleger ihre Blicke am Donnerstag auf den Dreiergipfel in China, bei dem US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin an einem Tisch sitzen will.

USA: - DOW IM MINUS, ANTHROPIC HELLT STIMMUNG AN NASDAQ AUF - Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert. Die Aussicht auf einen starken Börsengang des KI-Riesen Anthropic half. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 0,42 Prozent höher bei 27.116,26 Punkten. Der mangelnden Begeisterung über starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick von Nvidia stand die Hoffnung auf einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic gegenüber. Dies "könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben", schrieb Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. Der marktbreite S&P 500 kam mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 7.323,63 Zähler wenig von der Stelle. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial verlor weitere 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte. Damit erreichte er den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Ein starker Börsengang des KI-Riesen Anthropic hat die Stimmung der Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag nur bedingt verbessert. Zudem bleiben die Blicke auf den Dreiergipfel von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin in der südchinesischen Metropole Shenzhen gerichtet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent und der südkoreanische Kospi um 0,4 Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten hingegen zuletzt um 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong knickte um 2,2 Prozent ein.

DAX 25.736,24 -1,19% XDAX 25.720,60 -1,27% EuroSTOXX 50 6.154,39 -0,93% Stoxx50 5.341,63 -1,09% DJIA 50.198,17 -1,11% S&P 500 7.323,63 -0,23% NASDAQ 100 27.116,25 0,42%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,14 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0963 -0,11% USD/Yen 159,53 0,14% Euro/Yen 174,91 0,03%

BITCOIN:

Bitcoin 63.379 0,64% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 92,14 +0,19 USD WTI 82,28 -0,03 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Evonik-Übernahme: Rechtsgutachten macht Druck auf die RAG-Stiftung: "Aufschub der Beratung kommt nicht in Betracht", Rheinische Post - Der IT-Dienstleister Bitmarck geht davon aus, dass gut drei von vier Krankenkassen 2027 einen Zusatzbeitrag von mindestens 2,9 Prozent erheben müssen, um ihre Kosten zu decken, Rheinische Post - CDU-Aussenpolitiker Roderich Kiesewetter fordert Taurus-Ausbildung für die Ukraine, Gespräch, Politico - "Koalition der Willigen": Deutsche Verteidigungspolitiker stellen Forderungen für Ukraine-Gipfel im Kanzleramt, Rheinische Post - Angesichts grosser Lücken mahnt CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei einen deutlich strengeren Kurs für den Bundeshaushalt 2028 an und verlangt, bereits noch vor Weihnachten mit den Beratungen zu beginnen, Gespräch, Bild

bis 23.15 Uhr: - Der italienische Versicherungskonzern Generali zeigt Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit Unicredit, Gespräch mit Vorstand Giulio Terzariol, Class CNBC - Nvidia-Übergangschefin Colette Kress verspricht Angestellten Gehaltserhöhungen und zusätzliche Aktienvorteile bereits im Dezember, FT - "Wir sind heute stärker denn je", Gespräch mit Aleph-Alpha-Chef Ilhan Scheer über die strategische Neuausrichtung der KI-Firma, Kunden wie Mercedes und darüber, wie es nach der Fusion mit Cohere weitergeht, HB - Private Konkurrenten der Deutschen Bahn haben im vergangenen Jahr wieder Marktanteile gewonnen, FAZ - Im deutschen Mittelstand zeichnet sich eine moderate Erholung ab, FAZ - Gespaltene US-Demokraten sind Chance für Europa, Gastbeitrag von Tyson Barker, Non-Resident Senior Fellow am Europe Center des Atlantic Council, HB - "OpenAIs Börsengang wird nicht durchgehen", Gespräch mit Vermögensverwalter und Fondsmanager Hendrik Leber darüber, warum er in Anthropic investieren will, der Börsengang von OpenAI in seinen Augen jedoch scheitern wird, HB

bis 21.00 Uhr: - Der deutsche Mittelstand bleibt für Vontobel ein Wachstumsmarkt, obwohl die Konjunktur schwächelt. Die Privatbank setzt auf Ausdauer statt schneller Expansion, Gespräch mit Co-Chef Georg Schubiger, BöZ - Der ehemalige Fed-Vize und heutige Pimco-Manager Richard Clarida warnt vor langfristigen Problemen durch eine explodierende US-Schuldenlast. Der Kongress werde aber erst in letzter Minute fiskalische Reformen angehen, Gespräch, BöZ - Trotz der jüngsten Turbulenzen sieht Stephen Schneider, Charttechniker der DZ Bank, beim Dax bis zum Jahreswechsel noch Aufwärtspotenzial. Danach rechnet er allerdings mit einer etwa einjährigen Seitwärtsphase, Gespräch, BöZ - Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Bayern, NRW und Rheinland-Pfalz, Cem Özdemir, Markus Söder, Hendrik Wüst und Gordon Schnieder sowie IGBCE-Chef Michael Vassiliadis machen in einem Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) Druck bei der geplanten finanziellen Vergünstigung für in Deutschland forschende Pharma-Unternehmen, Table.Briefings - Die Solarfirma Enpal bereitet sich nach Handelsblatt-Informationen auf ihre bislang grösste Finanzierungsrunde vor, HB

/mis