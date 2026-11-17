Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Grossbank sehe nur noch wenig Spielraum, werde sich aber weiterhin für Zugeständnisse einsetzen. Gleichzeitig prüft die UBSlaut Reuters verschiedene strategische Optionen. Dazu gehöre auch die Frage, ob die zusätzlichen Kapitalanforderungen einen Wegzug ins Ausland rechtfertigen könnten.

Die Bank wolle ihre Überlegungen Anfang Februar bei der Präsentation der Jahreszahlen darlegen. Gleichzeitig bereite sich das Management darauf vor, innerhalb der neuen Vorgaben zu operieren. In den USA habe die Bank bereits mögliche kleinere und mittelgrosse Übernahmeziele identifiziert.

Gleichzeitig hat der Grossaktionär Cevian seine Beteiligung an der UBS reduziert. Der schwedische aktivistische Investor stiess im dritten Quartal 26 Prozent seiner Aktien ab und hielt Ende September noch 35,5 Millionen Titel, wie am Dienstag einer Offenlegung der US-Wertpapierbehörde SEC zu entnehmen war.

Cevian begründete den Schritt gegenüber Reuters mit einer Portfolioanpassung und dem Bedarf, neue Investitionen zu finanzieren. Die UBS bleibe aber eine der grössten Positionen im Portfolio.

Die Aktien der UBS weiteten am Dienstag ihre Verluste am Nachmittag deutlich aus und fiel zeitweise um 1,76 Prozent auf 39,70 Franken.

ra/rw

Zürich (awp)