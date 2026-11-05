Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Die Risikofreude der Anleger nach den US-Zwischenwahlen dürfte den Dax am Donnerstag weiter an seinen Rekordstand treiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung ein halbes Prozent höher auf 26.561 Punkte. In der Nacht lag die Indikation bereits bei 26.676 Punkten und damit über dem Dax-Rekord vom August bei 26.618 Punkten. Der Sieg der US-Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat katapultierte vor allem den US-Leitindex Dow Jones am Mittwoch nach oben. Mit ihrem Sieg können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Donald Trump zwar nicht umkehren - aber zumindest empfindlich stören.

USA: - GEWINNE - Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch euphorisch auf den klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen reagiert. Der am Vortag noch schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial zog um 3,03 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500 , der sich bereits am Dienstag ein wenig berappelt hatte, ging es um 1,58 Prozent hoch. "Die Kombination aus einer grossen demokratischen Mehrheit im Kongress und der Erklärung von Präsident Trump, er sei bereit, mit der Opposition zusammenzuarbeiten, dürfte extreme politische Entwicklungen abbremsen", sagte George Saravelos, globaler Leiter der Devisenstrategie bei der Deutschen Bank.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während Konsum- und Finanzwerte im Sog der Kursgewinne an den US-Börsen zulegten, wandten sich die Anleger von Halbleiteraktien ab. Der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte die Stimmung der Anleger in den USA spürbar aufgehellt. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 2,1 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland büsste 0,3 Prozent ein während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut drei Prozent zulegte.

DAX 26.437,67 2,22% XDAX 26.651,01 3,20% EuroSTOXX 50 6.265,71 1,97% Stoxx50 5.455,20 1,76% DJIA 53.356,12 3,03% S&P 500 7.688,62 1,58% NASDAQ 100 28.437,17 0,91%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 123,01 0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1263 0,29% USD/Yen 157,92 -0,34% Euro/Yen 177,86 -0,05%

BITCOIN:

Bitcoin 80.47 0,04% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 94,30 -0,32 USD WTI 87,34 -0,78 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - China blockiert Übernahme von ABB Robotics durch Softbank, FT - Bosch verschärft den Personalabbau, HB - Siemens-Chef Roland Busch verlangt von Deutschland und Europa schnellere Entscheidungen und bessere staatliche Rahmenbedingungen, Gespräch, FAZ - Daten der Versicherung HUK zeigen: Zuwächse chinesischer Hersteller gehen vor allem auf Kosten deutscher Autobauer, Wiwo - Vor der ersten Lesung des Pflegeneuordnungsgesetzes im Bundestag hat der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, eine gerechtere Verteilung finanzieller Lasten gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) spricht sich für Ilse Aigner als Bundespräsidentin aus, Gespräch, Politico - Der Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hält es für möglich, dass der US-Präsident nach der Niederlage bei den Midterms die Zollpolitik verschärft, Gespräch, Rheinische Post - Nachdem der Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin der Union für das Amt der Bundespräsidentin unterstützen, sieht CSU-Generalsekretär Martin Huber gute Chancen für Aigner, Gespräch, Rheinische Post - Vor der ersten Beratung des Pflegeneuordnungsgesetzes im Bundestag hat Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) auf eine Stärkung der häuslichen Pflege gepocht, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts der angespannten Finanzlage des Bundes müssen die Bundesbürger nach Einschätzung von CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei 2027 den Gürtel enger schnallen, Gespräch, Bild - In der Debatte um die Kandidatin für das Bundespräsidentenamt hält der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) für ausgesprochen geeignet, Gespräch, Bild - Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler (CSU), fordert Nachbesserungen bei der geplanten Pflegereform, Gespräch, Bild - Im Streit um die geplante Rentenreform wird es nach Ansicht des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, Änderungen bei der Rente mit 63 geben, Gespräch, Bild - Der Linken-Politiker Gregor Gysi hat SPD-Chef Lars Klingbeil vorgeworfen, die Linke mit der AfD gleichzusetzen, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Astrazeneca bietet 124 US-Dollar in bar für Rhythm Pharma, WSJ - "Ihr seid nicht mehr das grosse Deutschland", Gespräch mit Feralpi-Haupteigentümer Giuseppe Pasini, FAZ - Prometheus gilt als Patron des technischen Fortschritts. Er bringt den Menschen das Feuer, gegen den Willen der Götter. Der Altphilologe Jonas Grethlein sagt, was sich daraus für die KI-Gegenwart lernen lässt, Gespräch, FAZ - Die Bundesregierung muss im Klimaschutz Farbe bekennen, Gastbeitrag von Andreas Löschel, Professor für Umwelt-/Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum sowie Bernd Weber, Gründer und Geschäftsführer der Berliner und Brüsseler Denkfabrik EPICO, FAZ - Quantencomputer könnten die Blockchain entschlüsseln, Gastbeitrag von Wolfgang Amadeus Vitale, Crypto Protocol Expert bei Bitcoin Suisse, FAZ - "Heute beginnt die Nach-Trump-Zeit", Gespräch mit Thomas Kleine-Brockhoff, Chef der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, HB - "Manches Gebaren der Linken hat totalitäre Züge", Gespräch mit Ex-Verfassungsrichter Peter Huber, HB - Was Trumps Niederlage für die USA bedeutet, Gastbeitrag von Ex-Botschafter Peter Wittig, HB - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt nach dem Sieg der Demokratischen Partei bei den US-Zwischenwahlen auf mehr Hilfe für sein von Russland angegriffenes Land, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr: - Telekom-Chef wirbt bei Bundesregierung für Fusion mit US-Tochter, HB - Nach den US-Zwischenwahlen hofft der Reifenhersteller Continental auf stabilere Rahmenbedingungen. Welches Potenzial das Kerngeschäft nach dem Contitech-Verkauf bietet, soll voraussichtlich 2027 bei einem Kapitalmarkttag erläutert werden, Gespräch mit Finanzchef Roland Welzbacher, BöZ - Peek und Cloppenburg muss sich neues Haus in Düsseldorf suchen, HB - Synthetische ETFs verlieren ihren Makel, Gespräch mit Michael Stewart, Head of Equity Product Strategy bei Amundi ETF & Indexing, BöZ - Die Vizefraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Dagmar Schmidt, verteidigt die Verschiebung der neuen Kapitalrente ins nächste Jahr. "Schnelligkeit ist wichtig, aber bei einem solchen Generationenprojekt geht Gründlichkeit vor", Gespräch, HB - Für Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) ist Frauengesundheit keine reine Privatsache, Gespräch, Apotheken Umschau

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