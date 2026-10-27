Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte die Erholungsgewinne vom Wochenstart am Dienstag zunächst halten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels drei Punkte höher auf 25.414 Punkte. Am Montag war er zeitweise gar knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten. Wachstumswerte erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien ein wenig. Massgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft , Alphabet und Amazon . In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins.

USA: - ERHOLUNG - An den New Yorker Börsen haben die Kurse zu Beginn einer Handelswoche voller wichtiger Ereignisse zugelegt. Ein näher rückender Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic besserte unter Technologiewerten die Stimmung, bevor der Fokus in den kommenden Tagen auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Unternehmensberichten liegen dürfte. Am Mittwoch und Donnerstag werden die Branchenriesen Microsoft , Alphabet und Amazon mit ihren Zahlen den KI-Megatrend wieder auf den Prüfstand stellen. Am Montag wurde bereits bekannt, dass Anthropic in den USA seinen Börsengang beantragt hat. Unter KI-Werten löste dies eine Erholung aus. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 zog um 1,09 Prozent auf 29.273,40 Punkte an. Während der marktbreite S&P 500 um 0,70 Prozent auf 7.676,77 Zähler stieg, war der Dow Jones Industrial träger. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Leitindex legte um 0,28 Prozent auf 52.361,58 Punkte zu.

ASIEN: - ERHOLUNG IN JAPAN UND SÜDKOREA - Die technologiewertelastigen Leitindizes in Japan und Südkorea haben sich am Dienstag erholt. Bereits in den USA hatten Wachstumswerte am Vorabend wieder zugelegt, wozu auch die Börsenpläne des KI-Konzerns Anthropic beitrugen. Massgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf dann aber vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft , Alphabet und Amazon . Der japanische Nikkei 225 stieg am Dienstag im späten Handel um fast zwei Prozent, der Kospi in Südkorea um fast drei Prozent. In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen kaum verändert, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein halbes Prozent sank.

DAX 25.410,84 0,91% XDAX 25.383,22 1,02% EuroSTOXX 50 6.116,23 0,79% Stoxx50 5.354,07 0,63% DJIA 52.361,58 0,28% S&P 500 7.676,77 0,70% NASDAQ 100 29.273,40 1,09%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 122,22 +0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1165 -0,07% USD/Yen 157,75 0,16% Euro/Yen 176,15 0,09%

BITCOIN:

Bitcoin 79.78 -0,2% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 114,94 -0,87 USD WTI 100,91 -0,85 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Der Wirtschaftsrat der CDU hat die Bundesregierung aufgefordert, das Gesetz gegen mögliche Vergesellschaftungen zeitnah zu verabschieden, Gespräch mit Generalsekretär Wolfgang Steiger, Rheinische Post - Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der Suche nach einer Steinmeier-Nachfolge bereits politisch angeschlagen, Gespräch, Rheinische Post

bis 22.30 Uhr: - DoorDash in fortgeschrittenen Gesprächen über Kauf von Instacart, WSJ - Für den chinesischen Autobauer Leapmotor ist die in Spanien angelaufene Produktion die erste in Europa, und es soll nicht die letzte sein, Gespräch mit International-Chef Danilo Annese, HB - In Deutschland sind nur 3,1 Prozent der Mittelständler vollumfänglich darauf vorbereitet, im Spannungs- oder Verteidigungsfall einen wertvollen Beitrag zu leisten, HB - Deutschland braucht eine grundlegende Bildungsreform. Doch bis sie wirkt, müssen wir private Initiativen nutzen, Gespräch mit Verena Pausder, Unternehmerin, Investorin und Vorstandsvorsitzende des deutschen Start-up-Verbands, HB - Die Hilfen der Bundesregierung für energieintensive Unternehmen könnten sich erheblich verteuern, HB

bis 21.00 Uhr: - Lufthansa-Chef Carsten Spohr: "Wir haben im Kleinen das Problem, das Deutschland im Grossen hat", Interview, Spiegel - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat den Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert, Gespräch, HB - "Die Software ist nicht sicher, und das wissen die KI-Anbieter", Gespräch mit KI-Forscherin Katharina Zweig über tatsächliche Risiken der Künstlichen Intelligenz, die Verantwortung der Konzerne und die Frage, wie wir über Sprachmodelle sprechen sollten, FAZ

(in Punkten)°

/mis