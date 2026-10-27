Morning Briefing - International

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’565 0.2%  SPI 20’550 0.2%  Dow 52’362 0.3%  DAX 25’460 0.2%  Euro 0.9235 -0.1%  EStoxx50 6’126 0.2%  Gold 4’005 -0.2%  Bitcoin 66’160 -0.1%  Dollar 0.8285 0.1%  Öl 114.7 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Musks Rezept gegen den US-Schuldenberg: KI und Robotik - was das für Tesla bedeutet
HSBC enttäuscht trotz kräftigem Gewinnanstieg und weiterem Rückkauf - Aktie fällt
Mercedes-Benz-Aktie verliert: Deutlich niedrigere Margenerwartung, China bremst
Ruhiger Handel vor Notenbankenentscheiden: So bewegen sich Franken, US-Dollar und Euro
Druck aus China: Geraten die Aktien von Samsung und SK hynix ins Wanken?
Suche...
ETF Sparplan

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

25’331.51 Pkt
-51.71 Pkt
-0.20 %
08:59:59
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

27.10.2026 07:27:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte die Erholungsgewinne vom Wochenstart am Dienstag zunächst halten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels drei Punkte höher auf 25.414 Punkte. Am Montag war er zeitweise gar knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten. Wachstumswerte erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien ein wenig. Massgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft , Alphabet und Amazon . In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins.

USA: - ERHOLUNG - An den New Yorker Börsen haben die Kurse zu Beginn einer Handelswoche voller wichtiger Ereignisse zugelegt. Ein näher rückender Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic besserte unter Technologiewerten die Stimmung, bevor der Fokus in den kommenden Tagen auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Unternehmensberichten liegen dürfte. Am Mittwoch und Donnerstag werden die Branchenriesen Microsoft , Alphabet und Amazon mit ihren Zahlen den KI-Megatrend wieder auf den Prüfstand stellen. Am Montag wurde bereits bekannt, dass Anthropic in den USA seinen Börsengang beantragt hat. Unter KI-Werten löste dies eine Erholung aus. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 zog um 1,09 Prozent auf 29.273,40 Punkte an. Während der marktbreite S&P 500 um 0,70 Prozent auf 7.676,77 Zähler stieg, war der Dow Jones Industrial träger. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Leitindex legte um 0,28 Prozent auf 52.361,58 Punkte zu.

ASIEN: - ERHOLUNG IN JAPAN UND SÜDKOREA - Die technologiewertelastigen Leitindizes in Japan und Südkorea haben sich am Dienstag erholt. Bereits in den USA hatten Wachstumswerte am Vorabend wieder zugelegt, wozu auch die Börsenpläne des KI-Konzerns Anthropic beitrugen. Massgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf dann aber vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft , Alphabet und Amazon . Der japanische Nikkei 225 stieg am Dienstag im späten Handel um fast zwei Prozent, der Kospi in Südkorea um fast drei Prozent. In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen kaum verändert, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein halbes Prozent sank. 

                                
DAX             25.410,84  0,91%
XDAX            25.383,22  1,02%
EuroSTOXX 50     6.116,23  0,79%
Stoxx50          5.354,07  0,63%
                                
DJIA            52.361,58  0,28%
S&P 500          7.676,77  0,70%
NASDAQ 100      29.273,40  1,09%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    122,22  +0,20%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1165  -0,07%
USD/Yen     157,75   0,16%
Euro/Yen    176,15   0,09%

BITCOIN: 

                               
Bitcoin            79.78  -0,2%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    114,94  -0,87 USD
WTI      100,91  -0,85 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Der Wirtschaftsrat der CDU hat die Bundesregierung aufgefordert, das Gesetz gegen mögliche Vergesellschaftungen zeitnah zu verabschieden, Gespräch mit Generalsekretär Wolfgang Steiger, Rheinische Post - Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der Suche nach einer Steinmeier-Nachfolge bereits politisch angeschlagen, Gespräch, Rheinische Post

bis 22.30 Uhr: - DoorDash in fortgeschrittenen Gesprächen über Kauf von Instacart, WSJ - Für den chinesischen Autobauer Leapmotor ist die in Spanien angelaufene Produktion die erste in Europa, und es soll nicht die letzte sein, Gespräch mit International-Chef Danilo Annese, HB - In Deutschland sind nur 3,1 Prozent der Mittelständler vollumfänglich darauf vorbereitet, im Spannungs- oder Verteidigungsfall einen wertvollen Beitrag zu leisten, HB - Deutschland braucht eine grundlegende Bildungsreform. Doch bis sie wirkt, müssen wir private Initiativen nutzen, Gespräch mit Verena Pausder, Unternehmerin, Investorin und Vorstandsvorsitzende des deutschen Start-up-Verbands, HB - Die Hilfen der Bundesregierung für energieintensive Unternehmen könnten sich erheblich verteuern, HB

bis 21.00 Uhr: - Lufthansa-Chef Carsten Spohr: "Wir haben im Kleinen das Problem, das Deutschland im Grossen hat", Interview, Spiegel - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat den Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert, Gespräch, HB - "Die Software ist nicht sicher, und das wissen die KI-Anbieter", Gespräch mit KI-Forscherin Katharina Zweig über tatsächliche Risiken der Künstlichen Intelligenz, die Verantwortung der Konzerne und die Frage, wie wir über Sprachmodelle sprechen sollten, FAZ

(in Punkten)°

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:43 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
09:29 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
09:26 SMI startet freundlich in die neue Woche
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
26.10.26 Logo WHS Meta: 26 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem ab?
26.10.26 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’142.79 19.52 S8UB1U
Short 15’448.29 13.85 S84B7U
Short 16’049.97 8.76 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’564.51 27.10.2026 11:42:40
Long 13’926.65 19.39 SMCOBU
Long 13’621.62 13.85 SIB66U
Long 13’030.14 8.92 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
EUREX/Bund-Futures ziehen an

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 25’338.48 -0.18%