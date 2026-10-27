WISeQey-Aktie zieht an: Tochterunternehmen baut Satellitensicherheit in Indien aus - auch WISeSat-Aktie deutlich fester

Gemeinsam wollen sie Sicherheitslösungen für in Indien gefertigte Satelliten entwickeln, wie sie am Dienstag mitteilten.

Zum Einsatz kommen sollen auch Technologien der ebenfalls zu Wiseqey gehörenden Sealsq, die auf sichere Halbleiter und quantenresistente Kryptografie spezialisiert ist. Die Lösungen sollen unter anderem Satellitenidentitäten, Steuerungssysteme, Verschlüsselung und Software-Updates absichern.

Angaben zu Auftragsvolumen, Umsatzpotenzial oder einem Zeitplan für die Umsetzung machten die Partner nicht.

Bei Anlegern kommt das gut an: An der SIX notiert die WISeQey-Aktie zeitweise 1,78 Prozent höher bei 7,299 CHF. An der NASDAQ zieht die WISeSat-Aktie derweil vorbörslich um kräftige 7,74 Prozent auf 7,25 US-Dollar an.

ra/an

Zürich (awp)