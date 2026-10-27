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Geändert am: 27.10.2026 07:04:44

Zahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich

Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt leitete am Montag eine Erholung ein.

So eröffnete der SMI die Sitzung bereits höher und legte im Anschluss etwas weiter zu. Zum Handelsstart notierte er 0,53 Prozent stärker bei 14'538,95 Zählern.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex, nachdem sie den Handel freundlich aufnahmen. Sie gingen 0,58 Prozent fester bei 20'505,91 Punkten bzw. 0,5 Prozent höher bei 2'337 Zählern aus dem Handel.

Der Schweizer Aktienmarkt startete die neue Woche mit leicht höheren Kursen. Begründet wird dies im Handel mit etwas nachgebenden Ölpreisen und einer Entspannung bei den amerikanischen Anleiherenditen. Unternehmensseitig gibt es zum Wochenbeginn nicht allzu viele wichtige News, im Laufe der Woche werden dann aber nochmals fünf SMI-Unternehmen und diverse kleinere und mittlere Unternehmen ihre Drittquartalszahlen präsentieren.

Grundsätzlich sei die Stimmung an den Märkten weiter von Vorsicht geprägt, heisst es im Handel, wobei vor allem die Themen Künstliche Intelligenz, Zinsen und Nahost-Konflikt als Belastungsfaktoren gelten. "Die Börsen zweifeln dabei weniger am Potenzial von KI, sondern an den enormen Kosten ihrer Finanzierung", sagte ein Händler. Gleichzeitig würden steigende Zinsen und die Spannungen im Nahen Osten für Nervosität sorgen.

Diese Woche kommt noch ein weiteres Unsicherheitselement dazu. So wird die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren nächsten Zinsentscheid bekannt geben, am Donnerstag folgt dann die EZB. Die meisten Marktteilnehmer rechnen sowohl beim Fed als auch bei der EZB vorerst mit unveränderten Leitzinsen. Wegen den ungünstigen Inflationsperspektiven halten sie das Risiko weiterer Zinserhöhungen allerdings für erheblich.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Montag zu.

Entsprechend stand für den DAX zum Handelsstart schon ein Plus an der Kurstafel. Dieses baute er im Anschluss weiter aus. Schlussendlich ging er 0,91 Prozent fester bei 25'410,84 Punkten aus dem Handel.

Der DAX hat sich am Montag nach der schwachen Vorwoche klar erholt. "Die ersten Schnäppchenjäger wagen sich auf das Parkett und nutzen die günstigeren Kurse zum Einstieg", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die weiterhin sehr hohen Ölpreise kamen zum Wochenstart zumindest etwas zurück. Zudem verbesserte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Oktober überraschend erneut: Das Ifo-Geschäftsklima legte entgegen der erwarteten Stagnation den sechsten Monat in Folge zu und erreichte den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023. Dank eines dicken Auftragspolsters rechnen Ökonomen mit einer Fortsetzung der Konjunkturerholung in Deutschland.

Weltweit im Fokus bleibt die Frage, ob sich die hohen Investitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren oder sich viele, vor allem der kleineren Anbieter, angesichts immer höherer Zinsen nicht doch übernehmen. Bei den Zinsen entspannte sich die Lage zuletzt etwas, nachdem sich die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen knapp unter der Fünf-Prozent-Marke stabilisiert hat.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte starteten mit Gewinnen in die neue Handelswoche.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits höher und verteidigte seine knappen Gewinne bis zum Handelsschluss. Sein Schlussstand: 52'364,02 Punkte (+0,29%).
Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenso fester in den Handelstag, kletterte im Verlauf aber weiter in die Gewinnzone. Hier stand letztlich ein Plus von 0,82 Prozent auf 26'169,38 Punkte an der Kurstafel.

Mit einer positiven Tendenz geht die Wall Street in die neue Handelswoche. Etwas stützend wirken die fallenden Ölpreise, auch wenn sich weiter keine Lösung im Iran-Krieg abzeichnet. Auch die Renditen am US-Anleihemarkt zeigen sich stabil auf dem zuletzt niedrigeren Niveau. Die Flucht in den "sicheren Hafen" Anleihen hatte in der vergangenen Woche für deutlich nachgebende Renditen gesorgt. Marktteilnehmer verweisen aber darauf, dass die grundlegenden Bedenken über die KI-Investitionen weiter bestehen.

Insgesamt dürfte der Handel aber in ruhigen Bahnen verlaufen. Im Fokus stehen unter anderem die Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan (BoJ) im Wochenverlauf. Bei der US-Notenbank wird zur Wochenmitte unmittelbar vor den Zwischenwahlen in den USA mit keiner Erhöhung der Zinsen gerechnet. Daher stehen vor allem die Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad im Blickpunkt. Dem FedWatch-Tool der CME zufolge erwarten Marktteilnehmer weitgehend, dass die US-Notenbank die Zinsen diese Woche unverändert lässt, sehen jedoch eine Wahrscheinlichkeit von fast 80 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember.

ASIEN

Asiens Börsen entwickeln sich am Dienstag in verschiedene Richtungen.

So gewinnt der Nikkei 225 stellenweise 1,51 Prozent auf 63'129,62 Punkte.

Derweil ist auf dem chinesischen Festland ein Minus zu sehen: Der Shanghai Composite gibt zeitweise um 0,36 Prozent auf 3'684,36 Einheiten nach.

Auch der Hang Seng in Hongkong verliert zwischenzeitlich 0,57 Prozent auf 23'079,93 Zähler.

Ein stagnierender Ölpreis sorgt zumindest kurzfristig für etwas Erleichterung an den asiatischen Märkten. Allerdings dürften sich Anleger angesichts der bevorstehenden Zahlenflut und den Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan (BoJ) zurückhalten.

Übergeordnet dominiert trotzdem weiterhin der Konflikt im Nahen Osten. Zuletzt warnte der Iran vor den Folgen neuerlicher US-israelischer Angriffe. Potenzielle Ziele seien Flughäfen, Ölpipelines und andere wirtschaftsrelevante Infrastruktur in der Golfregion, berichtete das Wall Street Journal schon am Freitag.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Long 13’925.32 19.81 SMCOBU
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Long 13’028.90 8.90 SDFBZU
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