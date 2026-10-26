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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Plug Power legt die Bilanz offen. Womit Analysten rechnen.
Plug Power gibt voraussichtlich am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,065 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power noch -0,310 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite soll Plug Power 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 197,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Plug Power 177,1 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,418 USD, gegenüber -1,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 820,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 709,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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