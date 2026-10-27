Geberit: Auf dem Sprung

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Der deutsche Wohnungsbau kommt langsam in die Gänge. Im August nahm die Zahl der Baugenehmigungen um 6.8 Prozent auf 20'600 Einheiten zu. In den ersten acht Monaten des Jahres haben die Behörden den Weg für die Erstellung von gut 169'000 Wohnungen freigemacht – 12.1 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2025. Die aktuellen Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt dürfte dem Management von Geberit gut gefallen. Deutschland ist der grösste Einzelmarkt des Sanitärtechnikspezialisten. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete er annähernd 30 Prozent der Konzernumsätze in der Bundesrepublik.

Vorsichtiger Optimismus

Europaweit herrscht Aufbruchstimmung im Baugewerbe. Vor diesem Hintergrund hat Geberit für 2026 einen vorsichtig optimistischen Ausblick präsentiert. CEO Christian Buhl rechnet beim Umsatz in lokalen Währungen mit einem Wachstum zwischen fünf und sechs Prozent. Gleichzeitig möchte er die operative Marge (Stufe Ebitda) auf dem Niveau des Vorjahres halten. 2025 war der Hersteller von Installations-, Spül-, Rohrleitungs- und Badezimmersystemen währungsbereinigt um 4.8 Prozent gewachsen. Die Marge ist im vergangenen Jahr um 20 Basispunkte auf 29.4 Prozent geschrumpft.

Im ersten Semester war Geberit auf Kurs. Die Erlöse nahmen in lokalen Währungen um 5.9 Prozent zu. Gleichzeitig entsprach die Ebitda-Marge mit 30.9 Prozent exakt der in den ersten sechs Monaten 2026 erreichten Profitabilität. Auf der Umsatzseite spielten dem Branchenriesen ein gesteigertes Produktionsvolumen und Preiserhöhungen in die Hände. Auf diese Weise konnte das Management den vom Krieg im Iran ausgehenden Kostendruck abfangen. Die direkten Materialkosten lagen im zweiten Quartal um sieben Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Für das dritte Quartal unterstellte der CEO relativ zum Zeitraum April bis Juni eine stabile Entwicklung.

Realistische Erwartungen

Ob Christian Buhl mit dieser Einschätzung richtig lag, wird sich kommende Woche zeigen. Am 3. November publiziert Geberit den Zwischenbericht für das dritte Quartal 2026. J.P. Morgan geht davon aus, dass der Konzern aus Rapperswil-Jona dann ein bereinigtes Umsatzwachstum von 6.3 Prozent meldet. Den Analysten zufolge hatte Geberit am Call zur jüngsten Zahlenvorlage durchblicken lassen, dass die Verkäufe im Juli über dem Niveau des Vorjahres lagen und sich im Rahmen der Prognose bewegten. Ausserdem unterstellt die US-Bank weitere Preissteigerungen. Auf der Ergebnisseite hat J.P. Morgan eine Marge von 30.4 Prozent auf dem Zettel. Damit wäre die Kennziffer zwar gegenüber der Vergleichsperiode 2025 als auch relativ zum zweiten Quartal geschrumpft. Die erwartete Marge liegt jedoch über dem für das Gesamtjahr 2025 verbuchten Niveau. Alles in allem stuft J.P. Morgan die Geberit-Aktie weiterhin mit „Neutral“ ein. Mit 619 Schweizer Franken liegt das Kursziel der US-Amerikaner um knapp neun Prozent über dem aktuellen Kurs des SMI-Titels.

Spannende Konstellation

Aus charttechnischer Sicht bietet sich der Bereich um 590 Franken als Orientierungsmarke an. Hier liegt ein kurz nach der jüngsten Zahlenpräsentation erreichtes Verlaufshoch. Zuletzt hat Geberit die Chancen, dorthin zu laufen, deutlich erhöht. Nicht nur, dass der zyklische Large Cap einen seit Mai intakten Aufwärtstrend halten konnte. Wenig später kletterte er über die 200-Tage-Linie. Für Trader, die das Momentum aufgreifen möchten, ist der Call Warrant interessant. Leonteq setzt den Strike bei 550 Schweizer Franken, weshalb das Produkt knapp im Geld notiert. Zusammen mit der Fälligkeit im kommenden März und der aktuellen Volatilität von Geberit führt das zu einem Hebel von 12.6. Zu beachten sind auch die Risiken. Eine Gefahr stellt für den Bausektor und damit auch Geberit das Zinsniveau dar. Steigen die Finanzierungskosten weiter, droht der Aufschwung rasch abzuflauen.

Trading Idee Geberit Basiswert Geberit Produktgattung Call Warrant Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1546063590 / 154606359 Laufzeit 19. März 2027 Stand 27.10.26 09:05 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.456 Franken Strike 550.00 Franken Ratio 100.00 Hebel 12.59 Zeitwert 0.2854 Franken Stop-Loss 0.30 Franken Ziel 0.65 Franken (43%)

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