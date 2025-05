Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Zum Ende einer durchwachsenen Woche zeichnet sich im Dax zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start kaum verändert auf 23.694 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte der Dax nach dem Handelsdeal zwischen China und den USA mit dem neuen Rekord von 23.911 Punkten sein Jahresplus auf 20 Prozent erhöht. In der anschliessenden Konsolidierung lag das Wochentief bei 23.338 Punkten, von dem er sich aber wieder deutlich erholte. Derzeit liegt die Wochenbilanz bei plus 0,8 Prozent. Am Mittag steht - wie an jedem dritten Freitag eines Monats - der Optionsverfall an der Terminbörse an.

USA: - IM PLUS - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag nach mauem Start im Plus geschlossen. Konjunkturdaten hielten letztlich die Hoffnung der Marktteilnehmer auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed aufrecht. Am Anleihemarkt spiegelte sich dies in sinkenden Renditen wider. Am Aktienmarkt stiegen die Kurse. Dies galt auch für den an den letzten zwei Tagen etwas glanzlosen Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag um 0,65 Prozent auf 42.322,75 Punkte zulegte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 5.916,93 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 legte auf dem höchsten Niveau seit Ende Februar und nach einem am Donnerstag wechselhaften Verlauf um 0,08 Prozent auf 21.335,82 Zähler zu. Der Zollschock von Anfang April ist am Aktienmarkt längst überwunden. Dazu beigetragen hatte vor allem eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben sich die wichtisten Märkte zum Wochenausklang unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel minimal zulegte und sein Wochenplus etwas ausbaute, gaben die Kurse in China und Hongkong nach. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank um rund ein halbes Prozent; für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es knapp 0,8 nach unten. Beide Indizes sind dank der starken Gewinne zu Wochenbeginn im Vergleich zum Freitag aber noch im Plus.

DAX 23695,59 0,72% XDAX 23729,97 1,05% EuroSTOXX 50 5412,08 0,16% Stoxx50 4522,36 0,60% DJIA 42322,75 0,65% S&P 500 5916,93 0,41% NASDAQ 100 21335,82 0,08%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 130,18 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1209 0,17% USD/Yen 145,28 -0,27% Euro/Yen 162,84 -0,09%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 104.143 0,34%

ROHÖL:

Brent 64,67 +0,23 USD WTI 61,80 +0,18 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr: - Bayer prüft in den Vereinigten Staaten ein kompliziertes rechtliches Verfahren ("Texas Two Step"), um Glyphosat-Schadensersatzklagen mittels Insolvenz der 2018 übernommenen Monsanto aus der Welt zu schaffen, WSJ

bis 23.15 Uhr: - Meta verschiebt Start seines Flaggschiff-KI-Modells, WSJ - Im ersten Quartal sind die Nettogewinne der Dax-Konzerne um fünf Prozent gesunken, HB - "Es liegt allein an Russland, diesen Krieg zu beenden", Gespräch mit der finnischen Aussenministerin Elina Valtonen über die Erfolgsaussichten von Friedensgesprächen im Ukrainekrieg, wirtschaftlichen Druck auf Moskau und ihre Sorge vor dem Erfolg russischer Desinformationskampagnen, HB - "Die systemischen Risiken sind heute so gross wie nie; Gespräch mit Soziologe Emanuel Deutschmann, HB - Der österreichische Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat die verstärkten Grenzkontrollen Deutschlands und die geplanten Zurückweisungen von Asylbewerbern begrüsst, Gespräch, Table Media - Mit teurem Alkohol und Uhren lässt sich Rendite machen. Wie können Privatanleger profitieren?, Gespräch mit Timeless-Chef Malte Häusler, HB - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Fernbleiben des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei den Istanbuler Ukraine-Gesprächen kritisiert, Gespräch, ZDF - Die Debatte über den Anteil der Verteidigungsausgaben an der Wirtschaftskraft sollte nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht überbewertet werden, Gespräch, ZDF - Gegen Neubauten, Eigenheime und Investoren: Greyfield-Chefin Sarah Dungs saniert lieber abgerockte Häuser - und will das auch anderen beibringen. Werden Wohnungen so bezahlbar?, Gespräch, FAZ

bis 21.00 Uhr: - SEC untersucht, ob Coinbase seine Nutzerzahlen falsch angegeben hat, New York Times - Der Grünen-Politiker Omid Nouripour kritisiert die Entscheidung von CDU-Aussenminister Johann Wadephul, dass Deutschland künftig fünf Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben wird und sich damit hinter die Forderung von US-Präsident Donald Trump stellt, Gespräch, Welt Fernsehen - Die EU-Kommission plant, den EU-Krisenfonds der Gemeinsamen Agrarpolitik anzuzapfen, um von der Maul- und Klauenseuche (MKS) gebeutelte landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland zu entschädigen, Gespräch mit Agrarkommissar Christophe Hansen, Table Media - Die EU-Kommission will Bürokratie für Mittelständler abbauen, Table Briefings - USA will mit EU über Landwirtschaft und wirtschaftliche Sicherheit reden, WSJ