Minuszeichen in Zürich: SPI sackt nachmittags ab

Am Montag geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0.35 Prozent auf 16’570.99 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.137 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.412 Prozent schwächer bei 16’560.36 Punkten in den Handel, nach 16’628.85 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16’538.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16’603.29 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der SPI mit 16’769.11 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2025, den Stand von 15’452.75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, mit 16’416.30 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6.78 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 17’386.61 Punkten. Bei 14’361.69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit DocMorris (+ 5.78 Prozent auf 7.41 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.70 Prozent auf 1.12 CHF), Barry Callebaut (+ 2.93 Prozent auf 861.50 CHF), Hypothekarbank Lenzburg (+ 1.99 Prozent auf 4’100.00 CHF) und Kudelski (+ 1.79 Prozent auf 1.43 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen lastminutecom (-5.03 Prozent auf 15.10 CHF), Adval Tech (-4.90 Prozent auf 46.60 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4.00 Prozent auf 0.24 CHF), BioVersys (-3.90 Prozent auf 34.50 CHF) und Relief Therapeutics (-3.79 Prozent auf 2.16 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’403’563 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233.997 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2025 weist die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 9.60 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch