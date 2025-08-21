Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’242 -0.3%  SPI 16’993 -0.3%  Dow 44’762 -0.4%  DAX 24’293 0.1%  Euro 0.9384 0.2%  EStoxx50 5’462 -0.2%  Gold 3’342 -0.2%  Bitcoin 91’234 -0.7%  Dollar 0.8086 0.6%  Öl 67.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Siemens Energy-Aktie steigt: Energiewende im Fokus - JPMorgan setzt auf HVDC-Technologie
Orior-Aktie verlustreich: Orior kündigt nach schwachem Halbjahr harte Restrukturierung an
Novo Nordisk-Aktie stabilisiert sich - drohen nach Einstellungsstopp nun aber Entlassungen?
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 21.08.2025 18:02:15

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite fällt am Donnerstagmittag

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite fällt am Donnerstagmittag

NASDAQ Composite-Handel am vierten Tag der Woche.

Myriad Genetics
27.22 CHF -2.96%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.40 Prozent schwächer bei 21’088.05 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.285 Prozent auf 21’112.52 Punkte an der Kurstafel, nach 21’172.86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 21’198.76 Punkte, das Tagestief hingegen 21’033.06 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.45 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2025, wies der NASDAQ Composite 20’974.17 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’872.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17’918.99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 9.37 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 21’803.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Nordson (+ 5.77 Prozent auf 225.84 USD), LSI Industries (+ 5.41 Prozent auf 20.35 USD), Myriad Genetics (+ 5.06 Prozent auf 5.81 USD), Anika Therapeutics (+ 4.60 Prozent auf 8.76 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (+ 4.46 Prozent auf 18.40 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-14.96 Prozent auf 1.99 USD), ScanSource (-5.53 Prozent auf 40.18 USD), Amtech Systems (-4.36 Prozent auf 5.60 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4.19 Prozent auf 6.18 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-3.27 Prozent auf 5.32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10’263’480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.685 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11.84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Myriad Genetics Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
12:19 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
09:58 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industriekonzerne – Immer in Bewegung/Barry Callebaut – Bittere Geschmacksnote
09:35 SMI bestätigt gute Verfassung
09:14 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:53 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
20.08.25 Logo WHS The Trade Desk Aktie: Ventura, Netflix & KI – Zukunftschancen trotz Absturz?
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’742.46 19.60 BHDSPU
Short 12’989.04 14.00 B1LSOU
Short 13’611.78 8.14 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’241.67 21.08.2025 17:30:01
Long 11’729.02 19.44 SG1BPU
Long 11’473.73 13.92 B74SQU
Long 10’946.72 8.69 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag mit Einbussen

Top-Rankings

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}