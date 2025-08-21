Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite fällt am Donnerstagmittag

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.40 Prozent schwächer bei 21’088.05 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.285 Prozent auf 21’112.52 Punkte an der Kurstafel, nach 21’172.86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 21’198.76 Punkte, das Tagestief hingegen 21’033.06 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.45 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2025, wies der NASDAQ Composite 20’974.17 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’872.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17’918.99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 9.37 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 21’803.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Nordson (+ 5.77 Prozent auf 225.84 USD), LSI Industries (+ 5.41 Prozent auf 20.35 USD), Myriad Genetics (+ 5.06 Prozent auf 5.81 USD), Anika Therapeutics (+ 4.60 Prozent auf 8.76 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (+ 4.46 Prozent auf 18.40 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-14.96 Prozent auf 1.99 USD), ScanSource (-5.53 Prozent auf 40.18 USD), Amtech Systems (-4.36 Prozent auf 5.60 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4.19 Prozent auf 6.18 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-3.27 Prozent auf 5.32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10’263’480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.685 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11.84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch