Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittag im Minus

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.32 Prozent tiefer bei 8’222.38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.529 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 8’249.12 Punkte an der Kurstafel, nach 8’249.12 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’249.12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’177.04 Punkten lag.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 3.24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der FTSE 100 8’632.33 Punkte auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 16.01.2025, bei 8’391.90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7’820.36 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0.457 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’908.82 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’544.83 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 2.08 Prozent auf 10.80 GBP), Barratt Developments (+ 1.73 Prozent auf 4.35 GBP), Severn Trent (+ 1.44 Prozent auf 27.38 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1.20 Prozent auf 37.14 GBP) und Centrica (+ 1.15 Prozent auf 1.49 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Bunzl (-23.20 Prozent auf 23.64 GBP), RS Group (-4.05 Prozent auf 4.99 GBP), Intermediate Capital Group (-3.19 Prozent auf 17.58 GBP), Informa (-2.94 Prozent auf 6.94 GBP) und Diploma (-2.78 Prozent auf 38.50 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 13’847’693 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216.246 Mrd. Euro macht die Unilever-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

2025 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die M&G-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

