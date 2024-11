NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach dem Kapitalmarkttag des Konsumgüterkonzerns auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Die Strategie sei klar, nun komme es auf die Umsetzung an, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la;