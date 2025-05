NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5400 Pence auf "Overweight" belassen. Das Bestreben des Konzernchefs Fernando Fernandez, Unilever zu einem "high-performing" Beauty- und Körperpflege-Unternehmen zu machen, biete mittelfristig einige Wertschöpfungschancen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen. Aber auch kurzfristig ist sie optimistisch, dass Unilever sich im schwierigen Umfeld gut schlägt./ag/bek;