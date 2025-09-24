Meta Platforms-Aktie dennoch in Grün: WhatsApp droht in Australien unter 16 Jahren Nutzungsverbot

Darunter sind etwa der Messengerdienst WhatsApp, das Forum Reddit und die Videospielplattform Roblox

Die australische Beauftragte für Onlinesicherheit Julia Inman Grant forderte die Plattformen am Mittwoch auf, sich einer Selbstbewertung zu unterziehen und ihre Argumente für eine mögliche Ausnahme von einem solchen Verbot vorzutragen. "Wir müssen sie alle anhören", auch wenn manche Fälle bereits "ziemlich eindeutig" seien, sagte Grant im Fernsehsender ABC.

Australien ist eines der Pionierländer für die Regulierung des Internets. Das Parlament des Landes hatte Ende 2024 ein Gesetz verabschiedet, das Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren die Nutzung von verschiedenen Onlinenetzwerke verbietet. Plattformen wie Facebook, Snapchat, TikTok und YouTube wurden bereits mit dem Verbot belegt. Ende des Jahres soll das Gesetz angewendet werden. Bislang blieb allerdings offen, wie genau die Kontrollen aussehen sollten.

Eine Roblox-Sprecherin verwies gegenüber der Nachrichtenagentur AFP darauf, dass die Internetseite kein Onlinenetzwerk sei. "Wir verbieten den Nutzern, Fotos oder Videos aus dem realen Leben hochzuladen und Nachrichten zu teilen", sagte sie.

