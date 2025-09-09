|
09.09.2025 10:36:36
Mehr Schweizer Unternehmen als je zuvor nutzen Nachlassstundung zur Sanierung
Zürich (awp) - Immer mehr Schweizer Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten nehmen die Nachlassstundung zur Restrukturierung in Anspruch. Im Jahr 2024 haben gemäss einer Studie des Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal (A&M) 131 Unternehmen in der Schweiz eine solche beantragt, was einen Anstieg von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
Dies sei der höchste Wert seit Beginn der Erhebungen vor fünf Jahren, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Es zeige sich, dass das Sanierungsverfahren für Schweizer Unternehmen an Bedeutung zunehme, schrieb A&M.
Laut der Studie wird das gerichtliche Nachlassverfahren im Vergleich zu anderen Ländern aber immer noch weitaus seltener genutzt. Denn die Anzahl der Schweizer Unternehmen, die das Sanierungsverfahren in Anspruch nähmen, entspreche lediglich 2,5 Prozent aller Konkurse. Damit liege die Schweiz weit hinter Ländern wie Österreich (9%), Frankreich (12%) und Grossbritannien (7,5%), wo ähnliche Instrumente deutlich häufiger zum Einsatz kommen.
Weiterer Anstieg der Inanspruchnahme erwartet
Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der erodierenden Konsumentenstimmung, steigenden Zinsen, geopolitischer Konflikte und der neuen Zollbarrieren rechnet das Beratungsunternehmen aber damit, dass die Nutzung des Nachlassverfahrens auch in der Schweiz weiter zunehmen wird.
Schweizer Unternehmen, die 2024 eine Nachlassstundung in Anspruch genommen haben, erreichten in bis zu 37 Prozent der Fälle eine Lösung zur Fortführung ihrer Betriebe und der damit verbundenen Arbeitsplätze, wie aus der Studie hervorgeht. A&M erwartet zudem, dass die Erfolgsquote der Fälle aus dem Jahr 2024 im Laufe der Zeit weiter steigt, da erfolgreiche Sanierungen in der Regel länger dauerten.
sc/rw
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerScheitern der französischen Regierung: SMI leichter -- DAX im Minus -- Börsen in Asien uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die Börsen in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}