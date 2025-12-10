TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.12.2025 10:06:36
Mehr Börsengänge in Deutschland und Europa 2026 erwartet
ESCHBORN/FRANKFURT (awp international) - Mit dem erhofften konjunkturellen Aufschwung dürfte nach Einschätzung von Experten 2026 auch die Zahl der Börsengänge in Europa steigen. Nach dem Rückgang im zu Ende gehenden Jahr sei der Ausblick "vorsichtig optimistisch", sagt Martin Steinbach, Partner bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. In Europa gebe es einen "signifikanten Rückstau an Unternehmen, die auf das richtige Zeitfenster für einen Börsengang warten".
Im Jahr 2025 zählte EY weltweit 1.259 Börsengänge (Initial Public Offering/IPO) und damit etwas mehr als ein Jahr zuvor (1.240). Dabei spielten die Unternehmen 163,3 Milliarden Dollar (gut 140 Mrd Euro) ein und damit fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor (123,4 Mrd Dollar).
In Europa sank die Zahl der Erstnotizen binnen Jahresfrist um fast ein Viertel von 131 auf 100. "Nach einem guten Jahresstart bremsten die Unsicherheiten rund um Veränderungen in der US-Zollpolitik und geopolitische Spannungen die IPO-Aktivität", erklärt EY. Das zweite Halbjahr konnte dies nicht ausgleichen.
EY: Deutschland schöpft Potenzial nicht aus
Der deutsche Kapitalmarkt kam der Übersicht zufolge im laufenden Jahr auf sieben Neuzugänge - einer weniger als 2024. Immerhin: Drei der deutschen Börsenneulinge zählen zu den fünf grössten europäischen Börsengängen im laufenden Jahr: der Prothesenhersteller Ottobock , Deutschlands grösster Marineschiffbauer TKMS und der Autozulieferer Aumovio . Mit einem Emissionserlös von etwa 800 Millionen Euro war Ottobock der grösste Börsengang in Deutschland seit der Parfümeriekette Douglas 2024.
Allerdings sagten 2025 auch etliche deutsche Kandidaten ihre Börsenpläne ab: der Arzneimittelhersteller Stada, das Medizintechnologieunternehmen Brainlab und der Autoersatzteilhändler Autodoc.
Für 2026 sieht EY-Experte Steinbach in Deutschland Potenzial für bis zu zehn Börsengänge. Auch weltweit sei die "Pipeline weiterhin gut gefüllt"./ben/DP/stk
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
07.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Was Analysten von TKMS thyssenkrupp Marine Systems erwarten (finanzen.net)
|
24.11.25
|TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen (finanzen.ch)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, Kauf (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Kauf (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy (EQS Group)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Eli Lilly and Co.
NEU✅ Alphabet A
NEU✅ Woodward Inc
inklusive Rebalancing:
❌ Palo Alto Networks
❌ Microsoft
❌ Interactive Brokers
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf US-Zinsentscheid: SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es am Mittwoch abwärts. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.