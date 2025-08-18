Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’054 -0.2%  SPI 16’745 -0.1%  Dow 44’946 0.1%  DAX 24’276 -0.3%  Euro 0.9424 -0.2%  EStoxx50 5’420 -0.5%  Gold 3’350 0.4%  Bitcoin 92’978 -1.9%  Dollar 0.8069 0.1%  Öl 66.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
Bill Gross warnt vor neuen Meme-Aktien: Parallelen bei GameStop und Bitcoin
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So schlagen sich Franken, Euro und Dollar zum Wochenstart
EU-Handel unter Druck: Exporte in die USA fallen um 10 Prozent
Roko vs. Roku Inc.-Aktien: Leichte Verluste trotz skeptischer Analysten und Verwechslungsgefahr
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2025 12:08:41

MARKT USA/Börse vor Treffen Trump-Selenskyi knapp behauptet erwartet

First Solar
165.94 CHF 15.20%
Kaufen Verkaufen

Zum Start in die neue Woche zeichnen sich kleinere Verluste an den US-Börsen ab. Die Futures auf die grossen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Im Zentrum des Interesses steht das für Montag geplante Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyi mit US-Präsident Trump. Selenskyi wird von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet. Ziel ist es, gemeinsam gegen die Bemühungen Russlands vorzugehen, die Friedensbedingungen im Krieg gegen die Ukraine zu diktieren. Europäische Vertreter erwarten, dass Trump Zelenskyi unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten dargelegten Forderungen zu akzeptieren, darunter Gebietsabtretungen.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Das wird sich erst im Laufe der Woche ändern. Am Donnerstag beginnt das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Anleger warten gespannt auf den Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag und auf mögliche Andeutungen zu einer Zinssenkung im September. Schon am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht.

Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Solaraktien setzen ihren Anstieg fort. Sie profitieren weiter davon, dass die am Freitag bekanntgegebenen neuen Richtlinien der US-Regierung für Steuervergünstigungen der Branche besser ausgefallen sind als befürchtet. First Solar gewinnen 2,3, Sunrun 2,9 und Enphase 1 Prozent.

Dayforce machen einen Satz von 21,50 Prozent. Einem Bericht von Bloomberg zufolge verhandelt die Private-Equity-Gesellschaft Thomas Bravo über den Kauf des Anbieters von Software für das Personalwesen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 06:09 ET (10:09 GMT)

Nachrichten zu First Solar Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu First Solar Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:09 SMI setzt guten Lauf fort
09:06 Rohstoffe der Zukunft: die Aufholjagd beginnt
08:59 Marktüberblick: Thyssenkrupp unter Druck
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Konsolidierung zum Wochenschluss
15.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM, VAT Group
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’550.89 19.45 BNRSDU
Short 12’802.28 13.86 UUOSMU
Short 13’284.18 8.87 1CUBSU
SMI-Kurs: 12’053.37 18.08.2025 12:10:51
Long 11’511.58 18.27 BXGS2U
Long 11’265.06 13.40 B1SSKU
Long 10’769.33 8.67 B4PSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
ETF-Portfolio aufbauen: Drei Strategien im Vergleich
NVIDIA-Aktie: Wie viel Potential besitzt das Netzwerkgeschäft wirklich?
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage

Top-Rankings

2. Quartal 2025: So hat George Soros sein Depot angepasst
So hat George Soros im zweiten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}