MARKT USA/Börse vor Treffen Trump-Selenskyi knapp behauptet erwartet

Zum Start in die neue Woche zeichnen sich kleinere Verluste an den US-Börsen ab. Die Futures auf die grossen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Im Zentrum des Interesses steht das für Montag geplante Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyi mit US-Präsident Trump. Selenskyi wird von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet. Ziel ist es, gemeinsam gegen die Bemühungen Russlands vorzugehen, die Friedensbedingungen im Krieg gegen die Ukraine zu diktieren. Europäische Vertreter erwarten, dass Trump Zelenskyi unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten dargelegten Forderungen zu akzeptieren, darunter Gebietsabtretungen.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Das wird sich erst im Laufe der Woche ändern. Am Donnerstag beginnt das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Anleger warten gespannt auf den Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag und auf mögliche Andeutungen zu einer Zinssenkung im September. Schon am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht.

Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Solaraktien setzen ihren Anstieg fort. Sie profitieren weiter davon, dass die am Freitag bekanntgegebenen neuen Richtlinien der US-Regierung für Steuervergünstigungen der Branche besser ausgefallen sind als befürchtet. First Solar gewinnen 2,3, Sunrun 2,9 und Enphase 1 Prozent.

Dayforce machen einen Satz von 21,50 Prozent. Einem Bericht von Bloomberg zufolge verhandelt die Private-Equity-Gesellschaft Thomas Bravo über den Kauf des Anbieters von Software für das Personalwesen.

