MÄRKTE USA/Schwach - Stimmung für KI-Aktien trübt sich weiter ein

DOW JONES--Deutlich eingetrübt zeigt sich die Stimmung an der Wall Street zur Mittagszeit in New York. Nach einem verhaltenen Start liegen insbesondere die technologielastigen Nasdaq-Indizes inzwischen deutlich im Minus. Nachdem am Donnerstag Oracle die Stimmung für Technologieaktien dämpfte, - insbesondere für solche mit KI-Bezug, ist es nun Broadcom. Das Halbleiterunternehmen schnitt im vierten Quartal zwar besser ab als gedacht, allerdings kommt der Umsatzausblick gegen die offenbar sehr hochfliegenden Erwartungen nicht an.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index, in dem Technologietitel eher unterrepräsentiert sind, kommt mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 48.537 Punkte noch glimpflich davon. Er war erst am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen. Der breite S&P-500-Index gibt um 0,9 Prozent nach, die Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 1,6 Prozent zurück.

Am Rentenmarkt geht die Berg- und Talfahrt innerhalb der jüngsten Renditespanne von etwa 4,05 und 4,20 Prozent bei den zehnjährigen Anleihen weiter. Sie steigt um 4 Basispunkte auf 4,19 Prozent. Dazu könnte auch ein falkenhafter Kommentar der Präsidentin der Fed-Filiale Cleveland beitragen. Beth Hammack, die 2026 wieder stimmberechtigt sein wird, sagte, sie bevorzuge angesichts einer langen Phase erhöhter Inflation einen etwas restriktiveren Kurs.

Der Dollar kann sich mit den wieder steigenden US-Marktzinsen lediglich stabilisieren, nachdem er an den beiden Vortagen deutlicher nachgegeben hatte. Der Euro kostet 1,1736 Dollar. Der Dollar leide zum einen unter der für Zinssenkungen weiter offenen Tür, aber auch der Spekulation, dass Trump-Favorit Kevin Hassett der nächste Notenbankchef werden könnte, heisst es. Hassett machte sich zuletzt für niedrigere Zinsen stark.

Der Goldpreis steigt nur noch leicht, nachdem er im frühen Handel noch stärker zugelegt hatte. Er liegt bei 4.288 Dollar, verglichen mit anfangs 4.338. Bei den Ölpreisen tut sich wenig.

Für die Broadcom-Aktie geht es um 10,3 Prozent abwärts. CEO Hock Tan sagte in einer Telefonkonferenz, man habe einen Auftragsbestand an KI-Produkten im Wert von 73 Milliarden Dollar, die in den nächsten sechs Quartalen ausgeliefert werden sollten. Dies stösst auf Enttäuschung und kann auch nicht durch die Ergänzung Tans geradegebogen werden, dass die Zahl ein "Minimum" darstelle.

Generell hege der Markt Bedenken, wie abhängig die grossen Chiphersteller von den Aufträgen des ChatGPT-Entwicklers OpenAI seien, einem Verluste schreibenden Startup, heisst es im Handel. Die Chipaktien AMD und Nvidia verlieren 4,2 bzw. 2,4 Prozent. Für Intel geht es um 2,8 Prozent nach unten, für Alphabet um 1,2 Prozent.

Oracle geben nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag um weitere 5,1 Prozent nach. Hier belasten weiter die geplanten sehr hohen KI-Investitionen, während zugleich die Gewinnentwicklung nicht überzeugt.

Lululemon Athletica machen einen Satz um 9,6 Prozent. Der Sportbekleidungshändler hat mit seinen Drittquartalszahlen die Markterwartungen überboten und einen Wechsel an der Spitze mitgeteilt. Laut den Jefferies-Analysten kam das Unternehmen unter dem bisherigen Chef vom Weg ab, uneinheitliches Design und die Expansion in nicht zum Kerngeschäft gehörende Kategorien hätten die Kernidentität von Lululemon beeinträchtigt. Ein Wechsel sei überfällig gewesen.

Costco Wholesale verlieren 1,6 Prozent. Der Warenlagerbetreiber legte zwar solide Erstquartalszahlen vor, der Markt habe aber mehr erwartet, heisst es.

T-Mobile US geben nach Anfangsgewinnen minimal nach. Das Unternehmen plant, bis Ende 2026 eigene Aktien für bis zu 14,6 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Die Aktie des Möbelhändlers RH zieht um fast 6 Prozent an, gestützt von einer starken Umsatzentwicklung.

Stark gesucht sind Cannabis-Aktien. Tilray schiessen um 29,4 Prozent nach oben, Canopy Growth um 38,6, Aurora um 15,3 und Cronos um 8,9 Prozent. Für Käufe sorgen Berichte, dass Präsident Trump eine Neueinstufung von Cannabis als Droge der Kategorie III fordern wolle. Analyst Aaron Grey von AllanceGlobalPartners: "Das wäre die bemerkenswerteste Cannabis-Reform seit Jahrzehnten und würde unserer Ansicht nach die Bühne für eine Reihe zusätzlicher Katalysatoren bereiten, darunter die Legalisierung von Cannabis in weiteren Bundesstaaten......"

Netskope verbilligen sich um 10,9 Prozent. Der Cybersicherheitsanbieter schreibt weiter Verluste, auch wenn sie im Berichtsquartal geringer als befürchtet ausfielen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.536,90 -0,3% -167,11 +14,5%

S&P-500 6.837,10 -0,9% -63,90 +17,3%

NASDAQ Comp 23.249,08 -1,5% -344,77 +22,2%

NASDAQ 100 25.271,32 -1,6% -415,37 +22,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:25 % YTD

EUR/USD 1,1735 -0,0% 1,1740 1,1759 +13,3%

EUR/JPY 182,91 +0,2% 182,59 182,47 +12,1%

EUR/CHF 0,9342 +0,1% 0,9330 0,9324 -0,6%

EUR/GBP 0,8785 +0,2% 0,8766 0,8758 +5,9%

USD/JPY 155,86 +0,2% 155,54 155,18 -1,1%

GBP/USD 1,3359 -0,2% 1,3392 1,3426 +7,0%

USD/CNY 7,0663 +0,1% 7,0610 7,0641 -2,1%

USD/CNH 7,0542 +0,1% 7,0505 7,0495 -3,9%

AUS/USD 0,6651 -0,2% 0,6663 0,6674 +7,7%

Bitcoin/USD 90.540,65 -2,1% 92.461,15 90.164,15 -2,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,68 57,60 +0,1% 0,08 -19,7%

Brent/ICE 61,30 61,28 +0,0% 0,02 -17,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.281,80 4.279,00 +0,1% 2,80 +63,1%

Silber 61,36 63,58 -3,5% -2,21 +119,8%

Platin 1.480,04 1.445,55 +2,4% 34,49 +65,1%

Kupfer 5,26 5,43 -3,2% -0,17 +27,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

