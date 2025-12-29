Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.12.2025 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Montagabend gestärkt

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Montagabend gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 488,98 USD.

Lockheed Martin
384.90 CHF 0.98%
Das Papier von Lockheed Martin konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 488,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'901 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 489,08 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 483,29 USD. Zuletzt wurden via New York 73'579 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 516,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 5,24 Prozent niedriger. Bei 410,11 USD fiel das Papier am 23.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,36 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent auf 18.61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,22 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: laviana / Shutterstock.com

