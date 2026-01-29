Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
29.01.2026 13:39:17
Lockheed Martin Guides FY26 In Line With Estimates - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, defense technology company Lockheed Martin Corp. (LMT) initiated its earnings and net sales guidance for the full-year 2026, in line with analysts' estimates.
For fiscal 2025, the company now projects earnings of in a range of $29.35 to $30.25 per share on net sales between about $77.50 billion and $80.00 billion.
On average, analysts polled expect the company to report earnings of $29.41 per share on net sales of $77.85 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.
In Thursday's pre-market trading, LMT is trading on the NYSE at $629.00, up $31.58 or 5.29 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
|
28.01.26
|Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Mittwochabend fester (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Ausblick: Lockheed Martin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lockheed Martin von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.01.26
|S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lockheed Martin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Lockheed Martin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.01.26
|S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
08.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Der heimische Aktienmarkt macht am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.