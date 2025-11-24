|Zustimmung steht aus
|
24.11.2025 08:32:36
LLB-Aktie: Bank ernennt neuen CFO
Der Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) hat einen neuen CFO ernannt.
Schifferle verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankenwesen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Seit 2011 ist er in verschiedenen Funktionen innerhalb der LLB-Gruppe tätig. Zuletzt verantwortete er als Leiter Group Finance & Risk zentrale Aufgaben im Bereich Finanzen und Risikomanagement.
Die Ernennung steht laut den Angaben unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein.
sc/rw
Vaduz (awp)
Weitere Links:
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX vor höherem Start -- Märkte in Fernost am Montag freundlich -- Feiertag in Japan
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt werden Zuschläge erwartet. In Fernost sind zum Wochenbeginn überwiegend Gewinne zu erkennen.