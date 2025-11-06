Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 -0.5%  SPI 17’005 -0.5%  Dow 47’311 0.5%  DAX 23’985 -0.3%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’657 -0.2%  Gold 4’014 0.9%  Bitcoin 83’218 -1.1%  Dollar 0.8093 -0.1%  Öl 64.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
NVIDIA-Aktie: Höhenflug geht weiter - Diese Szenarien bestimmen die Zukunft des KI-Marktführers
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Continental-Aktie kaum verändert: Hohe Einmalbelastungen drücken Continental ins Minus
Commerzbank-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Commerzbank-Aktie
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 10:21:36

Lastminute-Aktie nach Q3-Zahlen im Aufwind

lastminute.com
13.95 CHF 7.91%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Aktie von Lastminute legt am Donnerstag im frühen Handel deutlich zu. Das Online-Reisebüro konnte die Erwartungen der Analysten zum Teil klar übertreffen.

Gegen 9.55 Uhr notiert die Aktie 7,6 Prozent höher auf 14,10 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) um 0,4 Prozent nachgibt. Damit gehört der Online-Reiseanbieter zu den stärksten Titeln des Tages. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bisher aber auch rund 19 Prozent an Wert verloren.

Die ZKB spricht von einem "guten Q3-Ergebnis" und hebt besonders die Erhöhung der EBITDA-Guidance sowie den langfristigen Wachstumsplan hervor. Lastminute habe im dritten Quartal 2025 erneut überzeugen können und damit die Attraktivität der Reiseindustrie unterstrichen.

Allerdings bestünden längerfristige Unsicherheiten - etwa hinsichtlich der Abhängigkeit von Partnern wie Booking.com und der Rolle des Hauptaktionärs, so der zuständige ZKB-Experte weiter. Anhand seiner Bewertungskennzahlen erachtet er die Aktie dennoch als "sehr moderat bewertet".

Baader Helvea wiederum hatte im Vorfeld beim Umsatz mit 90 Millionen Euro und beim bereinigten EBITDA mit 13,0 Millionen deutlich tiefere Werte erwartet. Zum Vergleich: Lastminute wies für das dritte Quartal einen Umsatz von 101 Millionen und einen bereinigten EBITDA von 17,2 Millionen aus.

jl/hr

Nachrichten zu lastminute.com N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?