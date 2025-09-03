|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Änderungen an der Spitze
|
03.09.2025 09:23:36
Kühne+Nagel-Aktie steigt: Zwei neue Mitglieder in Geschäftsleitung berufen
Im obersten Management des Logistikkonzerns Kühne+Nagel kommt es zu zwei Wechseln.
Razuck ist seit 2003 in verschiedenen leitenden Positionen beim Logistiker tätig und folgt auf Gianfranco Sgro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In den letzten drei Jahren war er für das Kontraktlogistikgeschäft in Nord- und Südamerika zuständig. Sgro, der seit über einem Jahrzehnt bei Kühne+Nagel tätig war, werde seinerseits CEO eines Unternehmens im Mobilitätsbereich.
Schmidt wird die Nachfolge von Hansjörg Rodi antreten, der im Sommer 2026 in den Ruhestand tritt. Der Däne war in den letzten drei Jahrzehnten für den Konkurrenten DSV tätig. Zuletzt war er dort Chef der Landverkehre-Sparte und somit ein anerkannter Experte in diesem Gebiet.
Zur Wochenmitte verteuern sich die Papiere von Kühne+Nagel an der SIX zwischenzeitlich um 0,71 Prozent auf 163,40 Franken.
awp-robot/ls/rw
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
02.09.25
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteidigt Stellung am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|SIX-Handel SLI sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
01.09.25