03.09.2025 06:03:00
SGS-Aktie: Übernahme von Fulcrum Robotics
Der Genfer Prüf- und Inspektionskonzern SGS hat den Erwerb von Fulcrum Robotics in Australien bekanntgegeben.
Mit der Übernahme des Teams von 16 Fachleuten will SGS seine Präsenz in Australien ausbauen und seine technologische Basis stärken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Angaben zum Kaufpreis wurden keine gemacht.
SGS betonte, dass der Zusammenschluss die lokale Innovationskraft mit dem globalen Know-how des Konzerns verbinde. Damit wolle man den steigenden Anforderungen der Kunden nach Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz gerecht werden.
SGS ist weltweit führend in den Bereichen Testen, Prüfen und Zertifizieren. Der Konzern betreibt mehr als 2500 Labors und Niederlassungen in 115 Ländern und beschäftigt rund 99'500 Mitarbeitende.
