Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’077 0.3%  SPI 17’954 0.2%  Dow 48’417 -0.1%  DAX 24’114 -0.5%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’732 -0.4%  Gold 4’292 -0.3%  Bitcoin 69’405 0.9%  Dollar 0.7950 -0.1%  Öl 59.8 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Tesla11448018Partners Group2460882
Top News
NASDAQ revolutioniert den Aktienmarkt: Nahezu Rund-um-die-Uhr-Handel geplant
Bayer-Aktie pausiert Dezember-Rally: Das steckt dahinter
Glencore-Aktie in Rot: Glencore sichert sich Kupfervorkommen nahe Antapaccay-Mine in Peru
Partners Group-Aktie etwas schwächer: Entwicklung neuer Private-Market-Lösung mit Erste Asset Management
Holcim-Aktie mit Plus: Baustoffkonzern tätigt Grossübernahme in Peru
Suche...
Zusammenarbeit 16.12.2025 13:17:00

Kühne+Nagel-Aktie etwas höher: Logistikkonzern und Lufthansa-Tochter Swiss stärken Partnerschaft für nachhaltigere Luftfahrt

Kühne+Nagel-Aktie etwas höher: Logistikkonzern und Lufthansa-Tochter Swiss stärken Partnerschaft für nachhaltigere Luftfahrt

Die Swiss und der Logistikkonzern Kühne + Nagel arbeiten in Sachen nachhaltiger Flugverkehr künftig enger zusammen.

Kern der Partnerschaft sei ein Abnahmevertrag von nachhaltigem Flugtreibstoff des Unternehmens Synhelion, teilten die beiden Gesellschaften in einer Mitteilung vom Dienstag mit.

Dazu haben die Lufthansa-Tochter Swiss und Kühne + Nagel mit Synhelion einen langfristigen Abnahmevertrag unterzeichnet. Ab dem Jahr 2027 wird der Logistiker laut den Plänen im Rahmen eines Fünfjahresvertrags für Frachttransporte mit Swiss Worldcargo von Synhelion hergestellten synthetischen Flugtreibstoff (SAF) beziehen. Das trage zur Dekarbonisierung der Logistik bei und ermögliche es den Kunden, den CO2-Fussabdruck zu reduzieren.

Der Vertrag biete dem Schweizer Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Lugano zudem Planungssicherheit, unter anderem für den Ausbau seiner Technologie und der industriellen Produktion von SAF, wie es weiter hiess. Synhelion produziert mithilfe von Sonnenlicht unter anderem solares Kerosin für die Luftfahrt. Die Gesellschaft hatte mit der Swiss und deren Mutterkonzern Lufthansa bereits einen Vertrag für die Lieferung von SAF abgeschlossen.

Im Schweizer Handel zeigt sich die Aktie von Kühne+Nagel zeitweise bei 176,55 CHF 0,23 Prozent fester.

Zürich/Schindellegi (awp)

Weitere Links:

Kühne+Nagel erweitert in Thailand Kapazitäten für Strassentransport

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:00 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
09:31 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
15.12.25 Marktüberblick: adidas und Puma gesucht
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’615.48 19.75 SRNBXU
Short 13’912.14 13.58 SYNBEU
Short 14’406.26 8.93 BY8SXU
SMI-Kurs: 13’077.09 16.12.2025 13:10:35
Long 12’543.28 19.46 SHAB3U
Long 12’264.17 13.87 S1FBXU
Long 11’756.96 8.99 S79B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:17 BBC zur Trump-Klage: Werden uns verteidigen
13:08 Waffenruhe über Weihnachten? Kreml lehnt Merz-Vorstoß ab
13:06 Datenanalyse: China baut Offshore-Windkraft stark aus
12:42 Zoff um EU-Haushalt: Deutschland besteht auf Beitragsrabatt
12:23 Bundesbank: Zahlungen per Smartphone steigen sprunghaft
12:16 OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für ...
12:16 Pistorius: Ukraine-Truppe ist Bekenntnis zu Mitverantwortung
12:08 ROUNDUP/ Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich unerwartet
12:02 Aktien Frankfurt: Dax schwächelt etwas vor US-Jobdaten
11:54 Baustelle Hamburg-Berlin im Plan - Ab jetzt wird es komplex