KEC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KEC liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KEC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 182.00 KRW. Im letzten Jahr hatte KEC einen Gewinn von -60.000 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77.40 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 63.27 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch