|
30.08.2025 00:09:14
IDEAYA Grants Stock Options To Four New Hires Under Inducement Plan
(RTTNews) - IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA), a precision oncology company, granted non-qualified stock options covering 139,800 shares of its common stock to four recently hired employees on August 28, 2025.
These awards were issued under the company's 2023 Employment Inducement Incentive Award Plan as part of hiring incentives aligned with Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4).
The stock options have an exercise price of $24.93 per share, matching the market closing price on the grant date. They carry a 10-year term and vest over four years, with 25% vesting after one year and the remaining options vesting in equal monthly installments over the following three years, subject to continued employment.
IDEAYA highlighted that its 2023 Inducement Plan is reserved exclusively for equity awards granted to individuals who are new hires or rejoining after a break in employment, serving as a material incentive for them to accept positions with the company, in compliance with Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4).
IDYA currently trades at $24.55 or 1.52% lower on the NasdaqGS.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Apple am 29.08.2025
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas tiefer ins Wochenende -- DAX schliesst im Minus -- Wall Street beendet Handel in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende mit leichten Abschlägen. Der deutsche Leitindex tendierte tiefer. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Freitag letztlich uneins.
