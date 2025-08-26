Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'162 -0.4%  SPI 16'907 -0.4%  Dow 45'282 -0.8%  DAX 24'129 -0.6%  Euro 0.9367 0.1%  EStoxx50 5'394 -0.9%  Gold 3'378 0.3%  Bitcoin 88'924 0.1%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 68.2 -0.8% 
Lohnende Endesa-Investition? 26.08.2025 10:02:16

IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Endesa-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Endesa-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23.39 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, befänden sich nun 4.275 Endesa-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113.47 EUR, da sich der Wert einer Endesa-Aktie am 25.08.2025 auf 26.54 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 13.47 Prozent.

Alle Endesa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch