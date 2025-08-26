IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Endesa-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23.39 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, befänden sich nun 4.275 Endesa-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113.47 EUR, da sich der Wert einer Endesa-Aktie am 25.08.2025 auf 26.54 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 13.47 Prozent.

Alle Endesa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch