10.12.2025 10:02:17
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in ACS eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das ACS-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der ACS-Aktie betrug an diesem Tag 24.73 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40.430 ACS-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ACS-Aktie auf 84.55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’418.32 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 241.83 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete ACS eine Marktkapitalisierung von 21.33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
