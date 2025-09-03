Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanz vorgelegt
|
03.09.2025 22:34:51
HPE-Aktie im Minus: Zahlen treffen Erwartungen nicht ganz
Spannung bei HPE: Am Mittwochabend legte der KI-Spezialist die Zahlen zum dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2025 vor. So reagiert die Aktie.
Hewlett Packard Enterprise legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor.
Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,21 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im gleichen Quartal des Vorjahres lag der Gewinn bei 0,38 US-Dollar je Aktie.
Beim Umsatz übertraf HPE die Markterwartungen. Nach 7,71 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 9,136 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 8,77 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.
Die an der NYSE gehandelte HPE-Aktie bewegte sich im nachbörslichen Handel zeitweise um 2,67 Prozent abwärts auf 22,21 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|
21:01
|Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20:27
|Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise schiebt sich am Mittwochabend vor (finanzen.ch)
|
16:29
|Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
02.09.25
|S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.25
|S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
21.08.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 in Rot (finanzen.ch)