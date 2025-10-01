Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2025 14:00:41
Honeywell Sets October 17 As Record Date For Solstice Advanced Materials Spin-Off
(RTTNews) - Honeywell International Inc. (HON) announced on Wednesday that its Board of Directors has set October 17, 2025, as the record date for the previously announced spin-off of Solstice Advanced Materials.
Honeywell will complete the spin-off by distributing all Solstice shares to shareholders of record on October 17, 2025, at a ratio of one Solstice share for every four Honeywell shares. The distribution is expected to occur on October 30, 2025.
Following the distribution, Solstice shares are expected to begin trading on the Nasdaq on October 30, 2025, under the ticker symbol SOLS, while Honeywell will continue to trade under the ticker symbol HON.
"With a leading portfolio of refrigerants, semiconductor materials, protective fibers, healthcare packaging solutions and unique nuclear power capabilities—Solstice is well positioned to deliver long-term value for our shareowners while helping our customers address some of the world's most pressing challenges," said David Sewell, President and CEO of the Solstice Advanced Materials business.
Nachrichten zu Honeywell
|
30.09.25
|Honeywell Aktie News: Anleger greifen bei Honeywell am Dienstagabend zu (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Honeywell Aktie News: Honeywell am Nachmittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Honeywell von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Honeywell von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Honeywell
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Medikamentendeal treibt an: SMI fester -- DAX wechselt ins Positive -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt notiert zur Wochenmitte im Plus, der deutsche Leitindex schüttelt anfängliche Verluste ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}