03.10.2025 20:27:13

Honeywell Aktie News: Honeywell am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 209,79 USD.

Die Honeywell-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 209,79 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 46'873 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Honeywell-Aktie bei 209,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 360'019 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,50 USD) erklomm das Papier am 13.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,59 Prozent. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD. Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 16,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,50 USD je Honeywell-Aktie. Am 24.07.2025 äusserte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,31 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern

Honeywell-Aktie im Minus: Honeywell steigert Gewinn weniger stark als gedacht

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor


