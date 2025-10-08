Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099

08.10.2025 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise macht am Abend Boden gut

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 25,95 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 25,95 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'753 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 26,43 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,86 USD. Bisher wurden heute 2'600'950 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,43 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 1,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,97 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 116,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 1,90 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: laviana / Shutterstock.com

