Paul Singer setzt auf diese Aktien: Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

Institutionelle Investoren, die Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtet, vierteljährlich Bericht über ihre Anlagen zu erstatten. Da Elliott Investment Management, der Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer, US-Aktien im Depot hält, deren Wert im vergangenen Jahresviertel etwa 17,59 Milliarden US-Dollar betrug, muss auch er das sogenannte 13F-Formular bei der Behörde vorlegen.Im folgenden Ranking werden die zehn grössten Aktienpositionen präsentiert, die Elliott Investment Management im zweiten Quartal 2025 im Depot hatte - gewichtet nach Prozentanteil. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.Redaktion finanzen.ch