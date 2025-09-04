Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’120 1.4%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’770 0.7%  Euro 0.9386 0.1%  EStoxx50 5’347 0.4%  Gold 3’550 -0.3%  Bitcoin 88’792 -1.1%  Dollar 0.8058 0.2%  Öl 66.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Darum tritt der US-Dollar auf der Stelle
Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal im Depot der Commerzbank
Tesla-Aktie im Fokus: Britische Regulierer stellen sich gegen Elon Musks Strompläne
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Temenos-Aktie: Temenos-CEO tritt sofort zurück - So begründet der Verwaltungsrat den Abgang
Suche...
Plus500 Depot

Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz vorgelegt 04.09.2025 22:09:00

HPE-Aktie legt dennoch zu: Zahlen treffen Erwartungen nicht ganz

HPE-Aktie legt dennoch zu: Zahlen treffen Erwartungen nicht ganz

Spannung bei HPE: Am Mittwochabend legte der KI-Spezialist die Zahlen zum dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2025 vor. So reagiert die Aktie.

Hewlett Packard Enterprise
16.97 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Hewlett Packard Enterprise legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor.

Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,21 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im gleichen Quartal des Vorjahres lag der Gewinn bei 0,38 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz übertraf HPE die Markterwartungen. Nach 7,71 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 9,136 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 8,77 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.

Die an der NYSE gehandelte HPE-Aktie bewegte sich im Handel 1,40 Prozent aufwärts auf 23,14 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von HPE und NVIDIA uneins: Zusammenarbeit bei neuem Supercomputer `Blue Lion`
HPE-Aktie gefragt: Positiver Ausblick von Hewlett Packard Enterprise beflügelt
HPE-Aktie stürzt zweistellig ab - Enttäuschender Ausblick belastet

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten