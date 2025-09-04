Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanz vorgelegt
|
04.09.2025 22:09:00
HPE-Aktie legt dennoch zu: Zahlen treffen Erwartungen nicht ganz
Spannung bei HPE: Am Mittwochabend legte der KI-Spezialist die Zahlen zum dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2025 vor. So reagiert die Aktie.
Hewlett Packard Enterprise legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor.
Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,21 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im gleichen Quartal des Vorjahres lag der Gewinn bei 0,38 US-Dollar je Aktie.
Beim Umsatz übertraf HPE die Markterwartungen. Nach 7,71 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 9,136 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 8,77 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.
Die an der NYSE gehandelte HPE-Aktie bewegte sich im Handel 1,40 Prozent aufwärts auf 23,14 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch