Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’200 0.9%  SPI 16’890 0.9%  Dow 45’174 -0.3%  DAX 23’595 0.5%  Euro 0.9377 0.1%  EStoxx50 5’325 0.6%  Gold 3’563 0.8%  Bitcoin 89’918 0.4%  Dollar 0.8041 0.0%  Öl 67.5 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
ConocoPhillips-Aktie verliert: US-Ölkonzern plant massiven Stellenabbau
Tesla-Aktie im Plus: Tesla siedelt Entwicklungszentrum in Berlin-Köpenick an
CoreWeave-Aktie im Sinkflug: Interne Verkäufe signalisieren Unsicherheit
US-Gericht: Google muss Chrome und Android nicht verkaufen - Alphabet-Aktie springt an
Suche...
200.- Saxo-Deal

Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Blianzvorlage 03.09.2025 21:01:00

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hewlett Packard Enterprise legt am Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA seine Zahlen vor - damit rechnen Analysten.

Hewlett Packard Enterprise
16.97 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Hewlett Packard Enterprise wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals äussern.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,417 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

Hewlett Packard Enterprise soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,84 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 34,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,07 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von HPE und NVIDIA uneins: Zusammenarbeit bei neuem Supercomputer `Blue Lion`
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HP von vor 3 Jahren bedeutet
HPE-Aktie gefragt: Positiver Ausblick von Hewlett Packard Enterprise beflügelt

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten