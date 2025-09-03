Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Blianzvorlage
|
03.09.2025 21:01:00
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hewlett Packard Enterprise legt am Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA seine Zahlen vor - damit rechnen Analysten.
Hewlett Packard Enterprise wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals äussern.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,417 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.
Hewlett Packard Enterprise soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,84 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 34,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,07 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|
20:27
|Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise schiebt sich am Mittwochabend vor (finanzen.ch)
|
16:29
|Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
02.09.25
|S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.25
|S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
21.08.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 in Rot (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Börse New York: S&P 500 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)