Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
|Schwacher Ausblick
23.02.2026 12:07:10
HELLA-Aktie gesucht: 2026 weniger Umsatz und Marge erwartet
HELLA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei rückläufigen Umsätzen das operative Ergebnis verbessert, rechnet für 2026 angesichts von wahrscheinlich rückläufigen Produktionsvolumina in der Autobranche mit rückläufigen Einnahmen und sinkender Marge.
CEO Peter Laier sprach von einem insgesamt erfolgreichen Jahr. Wesentlicher Treiber sei das Elektronikgeschäft gewesen, das die zentralen Zukunftsfelder wie automatisiertes Fahren, Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeugarchitekturen adressiere.
Für 2026 rechne HELLA mit einem anhaltend anspruchsvollen Branchenumfeld - "mit voraussichtlich stagnierenden Produktionsvolumina und ohne positive Impulse aus dem Markt", sagt Laier.
In Zahlen rechnet HELLA den weiteren Angaben zufolge mit einem währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,4 und 7,9 Milliarden Euro. Die Operating-Income-Marge wird zwischen rund 5,4 und 6,0 Prozent liegen.
Für den Netto Cashflow wird ein Wert von mindestens 1,8 Prozent im Verhältnis zum Umsatz erwartet. Mit insgesamt 318 Millionen Euro lag die Quote im abgelaufenen Jahr bei 4,0 Prozent.
Via XETRA steigt die HELLA-Aktie zeitweise um 0,48 Prozent auf 84,00 Euro.
