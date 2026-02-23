Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.1%  SPI 19’067 -0.2%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’159 -0.4%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’134 0.0%  Gold 5’150 0.9%  Bitcoin 51’436 -1.5%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Partners Group2460882Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
Umbruch an den Aktienmärkten? Ray Dalio warnt vor Chaos an den Börsen
Bayer-Aktie im Blick: Neuer US-Vergleich und Trump-Dekret sorgen für Spannung
Novo Nordisk-Aktie fällt zweistellig: Abnehmmittel Cagrisema enttäuscht in Studie
HELLA-Aktie gesucht: 2026 weniger Umsatz und Marge erwartet
Suche...
eToro entdecken

Forvia Aktie 487591 / FR0000121147

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Schwacher Ausblick 23.02.2026 12:07:10

HELLA-Aktie gesucht: 2026 weniger Umsatz und Marge erwartet

HELLA-Aktie gesucht: 2026 weniger Umsatz und Marge erwartet

HELLA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei rückläufigen Umsätzen das operative Ergebnis verbessert, rechnet für 2026 angesichts von wahrscheinlich rückläufigen Produktionsvolumina in der Autobranche mit rückläufigen Einnahmen und sinkender Marge.

Forvia
11.90 CHF -5.83%
Kaufen Verkaufen
Wie der mit dem französischen Partner Faurecia unter der Dachmarke Forvia agierende Autozulieferer mitteilte, stieg das Operating Income auf 474 von 446 Millionen Euro. Der Umsatz sank wegen negativer Währungseffekte um 2,1 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Darum bereinigt blieb der Umsatz konstant bei 8,0 Milliarden Euro. Die operative Rendite stieg um 40 Basispunkte auf 6,0 Prozent.

CEO Peter Laier sprach von einem insgesamt erfolgreichen Jahr. Wesentlicher Treiber sei das Elektronikgeschäft gewesen, das die zentralen Zukunftsfelder wie automatisiertes Fahren, Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeugarchitekturen adressiere.

Für 2026 rechne HELLA mit einem anhaltend anspruchsvollen Branchenumfeld - "mit voraussichtlich stagnierenden Produktionsvolumina und ohne positive Impulse aus dem Markt", sagt Laier.

In Zahlen rechnet HELLA den weiteren Angaben zufolge mit einem währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,4 und 7,9 Milliarden Euro. Die Operating-Income-Marge wird zwischen rund 5,4 und 6,0 Prozent liegen.

Für den Netto Cashflow wird ein Wert von mindestens 1,8 Prozent im Verhältnis zum Umsatz erwartet. Mit insgesamt 318 Millionen Euro lag die Quote im abgelaufenen Jahr bei 4,0 Prozent.

Via XETRA steigt die HELLA-Aktie zeitweise um 0,48 Prozent auf 84,00 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Hella verdient etwas weniger - Zielspanne für 2025 bleibt bestehen

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten