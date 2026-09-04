Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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04.09.2026 12:52:06
Harald Gloy wird neuer Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Technik
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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13:54
|München verliert Fluggäste - Nürnberg und Memmingen gewinnen (AWP)
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03.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
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03.09.26
|Lufthansa-Aktie in Grün: Check-Inn-Schalter am Fernbahnhof geschlossen (AWP)
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03.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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03.09.26
|Frankfurter Flughafen: Lufthansa schliesst Check-in-Schalter am Fernbahnhof (Spiegel Online)
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03.09.26
|Kabinengewerkschaft Ufo und Lufthansa nehmen Gespräche wieder auf (Dow Jones)
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03.09.26
|MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
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Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit leichten Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich leicht aufwärts. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.