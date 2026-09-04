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Geändert am: 04.09.2026 07:28:58

Asiens Börsen gewinnen

Am Freitag geht es an den Börsen in Asien nach oben.

SCHWEIZ

Am Donnerstag präsentierte sich der heimische Aktienmarkt freundlich.

Der SMI startete quasi unverändert in den Tag. Im Verlauf wechselte er mehrfach zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztlich konnte er dann aber 0,22 Prozent auf 14'394,77 Punkte zulegen.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI beendeten die Sitzung 0,20 Prozent höher bei 20'224,00 Einheiten bzw. 0,23 Prozent im Plus bei 2'303,38 Zählern.

Der SMI musste am Donnerstag die überraschend hoch ausgefallene Inflation im August verdauen. Unterstützung kam unter anderem von den stabilisierten Ölpreisen. "Allein die Tatsache, dass neue Nachrichten aus dem Nahen Osten ausbleiben und der Ölpreis nicht erneut die Marke von 100 US-Dollar ins Visier nimmt, hilft bei der Stabilisierung", kommentierte ein Händler. Derweil müsse sich die SNB mit der überraschend hohen Teuerung zumindest ihre Gedanken machen, hiess es von Experten.

Nach relativ soliden Einkaufsmanagerindizes mit nur einer leichten Stimmungseintrübung in Europa richtet sich nun der Blick auf die USA. Dort stehen morgen die US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Sie dürften den Märkten weitere Impulse verleihen mit Blick auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed in knapp zwei Wochen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag freundlich.

Der DAX startete mit leicht positiver Tendenz. Im Verlauf schwankte er zwischen Gewinnen und Verlusten, setzte sich am Nachmittag dann aber in der Gewinnzone fest. Er ging 0,63 Prozent stärker bei 26.003,32 Zählern aus dem Handel und eroberte damit auch die runde 26'000er-Marke wieder zurück.

Am Freitag hatte der DAX mit 26'618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleiherenditen für eine deutliche Korrektur. An seinem Vortagstief hatte der DAX aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie abgedreht. Sie gilt als technischer Gradmesser für den mittelfristigen Trend, der weiter intakt ist.

Marktbeobachter hatten am Morgen vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Während Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners eine nur eine kurzzeitige Beruhigung der Märkte konstatierte, sprach Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, von einer "trügerischen Ruhe im Nahen Osten". Das von ihm so genannte "Schreckensszenario der Investoren" von Ölpreisen über der 100-Dollar-Marke, welches zunächst gebannt schien, könnte schnell Realität werden: Zeitweise notierte der Ölpreis für die Nordseesorte Brent über 97 Dollar.

WALL STREET

Die Wall Street bewegte sich am Donnerstag aufwärts.

Der Dow Jones ging bereits höher in den Handel und gewann auch im Anschluss klar hinzu. Er ging 1,18 Prozent fester bei 53'685,52 Punkten aus dem Handel.
Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zur Startglocke im Plus und konnte sich auch weiterhin behaupten. Sein Schlussstand betrug 26'584,06 Zähler (+1,4 Prozent).

Die Aussicht darauf, dass der Leitzins in diesem Monat nicht angehoben wird, trieb die US-Börsen am Donnerstag an. Für gute Stimmung an den Märkten sorgten Äusserungen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich der Preisdruck abschwächt. Waller erklärte, seine nächste Entscheidung zum Zinssatz werde "stark beeinflusst" von den Inflationsdaten für August, die in der kommenden Woche veröffentlicht werden. "Wenn es weitere Fortschritte in Richtung unseres Zwei-Prozent-Ziels gibt, dann bin ich bereit, die Beibehaltung des Leitzinses auf dem aktuellen Niveau zu unterstützen", sagte er. "Sollte die Inflation jedoch zu stark ausfallen, würde ich eine Zinserhöhung in Betracht ziehen." Waller habe damit erneut betont, dass sich die Fed an den Daten orientiert, und im Vorfeld des letzten Inflationsberichts vor der Notenbank-Sitzung Mitte September eine positive Bewertung der zuletzt beobachteten Preisentwicklung abgegeben, so Krishna Guha, Chefvolkswirt für Zentralbankstrategie bei der Investmentbank Evercore laut der Deutschen Presse-Agentur.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen am Freitag Gewinne.

Der Nikkei 225 steigt in Tokio zeitweise 1,1 Prozent auf 64'919,05 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,35 Prozent höher bei 3'955,85 Zählern.

In Hongkong geht es nach oben: Der Hang Seng klettert 2,08 Prozent auf 25'737,60 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten legen die wichtigen Leitbörsen am Freitag zu - angeführt von Technologiewerten. Händler verweisen auf günstige Vorlagen der Wall Street, wo Technologietitel ebenfalls gefragt waren. Ausgelöst hatte US-Notenbankgouverneur Christopher Waller die Nachfrage nach Technologiewerten. Denn er zerstreute Befürchtungen über eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung in den USA - in der Folge sanken auch die Renditen am Anleihemarkt. Waller plädierte für eine kurzfristige Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus. Damit verliert auch der nach Börsenschluss in Asien anstehende US-Arbeitsmarktbericht etwas an geldpolitischer Brisanz. Der Yen legt unterdessen weiter deutlich zu - die japanische Währung hat in dieser Woche etwa 2,6 Prozent aufgewertet. Märkte preisen zunehmend eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan bei ihrer Sitzung im September ein. Analystin Yuxuan Tang von JP Morgan Private Bank erwartet, dass die Zentralbank der Währungsstabilität Priorität einräumen und in den nächsten 12 Monaten drei bis vier Zinserhöhungen vornehmen und die Leitzinsen auf rund 2 Prozent anheben werde. An den Zinserhöhungsfantasien rütteln auch schwache Konsumausgaben in Japan im Juli nicht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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