|Zusätzlicher Schub
|
04.09.2026 09:32:37
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Nestlé könnte seine traditionsreiche Schokoladenmarke Cailler künftig auch im Ausland vermarkten.
"Ich sehe da durchaus Potenzial", sagte Boehm. Bereits heute zählt das Schokoladenmuseum Maison Cailler laut Boehm jährlich rund eine halbe Million Besucher. Mit dem geplanten Themenpark dürfte diese Zahl deutlich steigen.
Davon verspricht sich der Manager auch mehr internationale Bekanntheit. Je mehr Menschen aus dem Ausland mit Cailler in Berührung kämen, "desto grösser wird das Potenzial für eine Vermarktung von Cailler im Ausland", sagte Boehm.
Der geplante Schokoladenpark soll in den kommenden Jahren in Broc entstehen und laut Boehm vollständig von lokalen Investoren finanziert und realisiert werden. Insgesamt sind Investitionen von rund 400 Millionen Franken vorgesehen. Davon entfallen etwa 200 Millionen auf den eigentlichen Cailler-Schokoladenpark und weitere 200 Millionen auf Infrastruktur wie Hotels, eine Tiefgarage mit 700 Plätzen und eine Seilbahn.
Cailler ist nach Angaben von Nestlé die älteste noch bestehende Schweizer Schokoladenmarke. Sie blickt auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurück.Die Nestlé-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,37 Prozent höher bei 78,13 Franken.
to/jb
Vevey (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas höher -- Asiens Börsen gewinnen
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende aufwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso gen Norden. Am Freitag geht es an den Börsen in Asien nach oben.