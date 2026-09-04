Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland

Der geplante Schokoladen-Themenpark am Produktionsstandort Broc im Kanton Freiburg soll der bislang in der Schweiz verkauften Marke zusätzlichen Schub verleihen, wie Nestlé -Schweiz-Chef Cédric Boehm in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen vom Freitag sagte.

"Ich sehe da durchaus Potenzial", sagte Boehm. Bereits heute zählt das Schokoladenmuseum Maison Cailler laut Boehm jährlich rund eine halbe Million Besucher. Mit dem geplanten Themenpark dürfte diese Zahl deutlich steigen.

Davon verspricht sich der Manager auch mehr internationale Bekanntheit. Je mehr Menschen aus dem Ausland mit Cailler in Berührung kämen, "desto grösser wird das Potenzial für eine Vermarktung von Cailler im Ausland", sagte Boehm.

Der geplante Schokoladenpark soll in den kommenden Jahren in Broc entstehen und laut Boehm vollständig von lokalen Investoren finanziert und realisiert werden. Insgesamt sind Investitionen von rund 400 Millionen Franken vorgesehen. Davon entfallen etwa 200 Millionen auf den eigentlichen Cailler-Schokoladenpark und weitere 200 Millionen auf Infrastruktur wie Hotels, eine Tiefgarage mit 700 Plätzen und eine Seilbahn.

Cailler ist nach Angaben von Nestlé die älteste noch bestehende Schweizer Schokoladenmarke. Sie blickt auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurück.

Die Nestlé-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,37 Prozent höher bei 78,13 Franken.

to/jb

Vevey (awp)