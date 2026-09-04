Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall

Grund dafür war ein medizinischer Zwischenfall bei einem Passagier.

In St. John's werde der betroffene Passagier in ärztliche Obhut übergeben, wie die Swiss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Anschliessend werde das Flugzeug betankt und der Flug mit 234 Passagieren schnellstmöglich nach New York fortgesetzt.

Der Swiss-Flug hatte am Donnerstagabend kurz nach 19.30 Uhr und auf einer Höhe von 11'000 Metern ein Notsignal abgesetzt, wie der Tagesanzeiger online zuerst berichtete. Das Flugzeug wurde bei der Landung prioritär behandelt. Der anschliessende Sinkflug und die Landung verliefen ohne Probleme.

Nicht der erste Zwischenfall

Bei Flügen der Swiss von Zürich in die USA gab es nicht zum ersten Mal einen Zwischenfall, der einen Einfluss auf die Flugroute hatte. Mitte August musste eine Maschine auf dem Weg nach Boston in Dublin notlanden, wegen Rauchentwicklung an Bord, verursacht durch eine Powerbank.

Bereits Ende Juli war es zu einem Zwischenfall bei einem Swiss-Flug in die USA gekommen. Eine in einem Sitz eingeklemmte Ladebox für Kopfhörer hatte damals eine Rauchentwicklung auf einem Flug von Zürich nach New York verursacht. Das Flugzeug musste wegen des Vorfalls ausserplanmässig in Bangor im US-Bundesstaat Maine landen.

Die Lufthansa -Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,95 Prozent im Plus bei 7,858 Euro.

mk/

Zürich (awp/sda)