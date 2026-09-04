Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zwischenfall
|
04.09.2026 16:01:00
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Ein Swiss-Flug von Zürich nach New York hat am Donnerstag in St. John's in Kanada eine Notlandung einlegen müssen.
In St. John's werde der betroffene Passagier in ärztliche Obhut übergeben, wie die Swiss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Anschliessend werde das Flugzeug betankt und der Flug mit 234 Passagieren schnellstmöglich nach New York fortgesetzt.
Der Swiss-Flug hatte am Donnerstagabend kurz nach 19.30 Uhr und auf einer Höhe von 11'000 Metern ein Notsignal abgesetzt, wie der Tagesanzeiger online zuerst berichtete. Das Flugzeug wurde bei der Landung prioritär behandelt. Der anschliessende Sinkflug und die Landung verliefen ohne Probleme.
Nicht der erste Zwischenfall
Bei Flügen der Swiss von Zürich in die USA gab es nicht zum ersten Mal einen Zwischenfall, der einen Einfluss auf die Flugroute hatte. Mitte August musste eine Maschine auf dem Weg nach Boston in Dublin notlanden, wegen Rauchentwicklung an Bord, verursacht durch eine Powerbank.
Bereits Ende Juli war es zu einem Zwischenfall bei einem Swiss-Flug in die USA gekommen. Eine in einem Sitz eingeklemmte Ladebox für Kopfhörer hatte damals eine Rauchentwicklung auf einem Flug von Zürich nach New York verursacht. Das Flugzeug musste wegen des Vorfalls ausserplanmässig in Bangor im US-Bundesstaat Maine landen.Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,95 Prozent im Plus bei 7,858 Euro.
mk/
Zürich (awp/sda)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
16:00
|Harald Gloy führt künftig Lufthansa Technik - Aktie positiv (Dow Jones)
|
13:54
|München verliert Fluggäste - Nürnberg und Memmingen gewinnen (AWP)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Lufthansa-Aktie in Grün: Check-Inn-Schalter am Fernbahnhof geschlossen (AWP)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Frankfurter Flughafen: Lufthansa schliesst Check-in-Schalter am Fernbahnhof (Spiegel Online)
|
03.09.26
|Kabinengewerkschaft Ufo und Lufthansa nehmen Gespräche wieder auf (Dow Jones)
|
03.09.26
|MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)