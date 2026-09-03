Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1.18 Prozent fester bei 53’686.11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24.768 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.438 Prozent auf 52’829.58 Punkte an der Kurstafel, nach 53’061.95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53’286.15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 53’746.50 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.418 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53’178.41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der Dow Jones bei 50’687.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’271.23 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.96 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 3.34 Prozent auf 1’037.93 USD), Salesforce (+ 2.92 Prozent auf 264.43 USD), Microsoft (+ 2.68 Prozent auf 510.12 USD), Travelers (+ 2.23 Prozent auf 374.34 USD) und Walmart (+ 2.20 Prozent auf 108.42 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Home Depot (-1.09 Prozent auf 273.25 EUR), Cisco (-0.77 Prozent auf 108.61 USD), Walt Disney (-0.76 Prozent auf 107.16 USD), McDonalds (-0.51 Prozent auf 259.63 USD) und Procter Gamble (-0.49 Prozent auf 146.92 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 32’294’078 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.515 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch