Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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04.09.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag leichter
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 1'039,00 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 1'039,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'111 Punkten steht. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'032,00 EUR nach. Bei 1'067,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105'663 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 2'008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 48,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (900,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,36 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,99 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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