S&P 500-Performance 12.08.2025 22:34:00

Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels stärker

Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels stärker

So bewegte sich der S&P 500 am Dienstag schlussendlich

NVIDIA
147.11 CHF -1.12%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 1.13 Prozent fester bei 6’445.76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 49.876 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.436 Prozent höher bei 6’401.21 Punkten, nach 6’373.45 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6’385.76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’446.55 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’259.75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5’844.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’344.39 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9.84 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’446.55 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Hanesbrands (+ 27.95 Prozent auf 6.18 USD), United Airlines (+ 10.23 Prozent auf 98.47 USD), Alaska Air Group (+ 9.93 Prozent auf 56.22 USD), Delta Air Lines (+ 9.23 Prozent auf 58.44 USD) und NXP Semiconductors (+ 7.26 Prozent auf 220.05 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Cardinal Health (-7.21 Prozent auf 146.30 USD), CoStar Group (-4.37 Prozent auf 88.46 USD), The Mosaic (-4.03 Prozent auf 31.19 USD), Tyler Technologies (-3.47 Prozent auf 563.94 USD) und CME Group A (-3.45 Prozent auf 275.88 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 34’116’443 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 1’200.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

