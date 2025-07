Gute Stimmung in New York: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 22’702.25 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.219 Prozent auf 22’735.26 Punkte an der Kurstafel, nach 22’685.57 Punkten am Vortag.

Bei 22’761.80 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 22’652.44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 21’761.79 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 08.04.2025, einen Stand von 17’090.40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20’439.54 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8.23 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’896.01 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 9.00 Prozent auf 2.30 USD), Intel (+ 7.23 Prozent auf 23.59 USD), ON Semiconductor (+ 5.50 Prozent auf 57.62 USD), Microchip Technology (+ 4.31 Prozent auf 74.56 USD) und Diamondback Energy (+ 4.23 Prozent auf 143.76 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Datadog A (-4.25 Prozent auf 145.94 USD), Enphase Energy (-3.58 Prozent auf 40.94 USD), Monster Beverage (-2.00 Prozent auf 61.59 USD), Amazon (-1.84 Prozent auf 219.36 USD) und Verisk Analytics A (-1.83 Prozent auf 302.54 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Datadog A-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 37’827’183 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.286 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

2025 präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch