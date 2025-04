NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intel auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 US-Dollar belassen. Die Ergebnisse des Chipkonzerns im ersten Quartal seien zwar besser als erwartet gewesen, doch der Ausblick auf das zweite Jahresviertel sei wegen der konjunkturellen Unsicherheit eine Enttäuschung, schrieb Analyst Blayne Curtis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde noch lange dauern, bis der neue Konzernchef Lip-Bu Tan den Konzern tatsächlich präge. Anleger sollten abwarten, bis eine Wende besser erkennbar sei./tih/men;