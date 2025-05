FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Intel mit "Hold" und einem Kursziel von 23 US-Dollar wieder in die Bewertung aufgenommen. Der neue Chef des Halbleiterkonzerns habe das Zeug, eine Transformationsstrategie zu formulieren, die ein beschleunigtes profitables und nachhaltiges Wachstum sichere, schrieb Ross Seymore in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsetzung dieser Strategie und das letztendliche Erreichen dieser Ziele dürften aber schwierig und zeitaufwendig sein./edh/ajx;